Супряга ризикує остаточно випасти з футболу

Владислав Супряга під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Ще кілька років тому його вважали майбутньою зіркою українського футболу, але зараз ім'я Владислава Супряги все частіше звучить у контексті втрачених можливостей. Форвард київського "Динамо" переживає, мабуть, найскладніший період у своїй кар'єрі.

Він практично не грає та все рідше потрапляє у фокус уваги преси. Відомий тренер Сергій Нагорняк в інтерв'ю Sport.ua пояснив причину.

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У футбольному середовищі все частіше лунають сумніви в тому, чи зможе Владислав Супряга повернутися на колишній рівень. Деякі тренери та аналітики вважають, що головна проблема полягає у відсутності стабільної ігрової практики. Йому бракує довіри та часу на полі, а без цього складно говорити про прогрес або хоча б повернення форми.

Владислав Супряга у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що чекає на Супрягу в майбутньому

За інформацією з оточення клубу, найближчим кроком може стати оренда потенційно в команду УПЛ, де гравець отримає більше хвилин та простору для дій. Поки що немає чіткої домовленості, але подібний сценарій розглядається як останній шанс перезапустити кар'єру Супряги. Без регулярної практики шанси на повернення до складу "Динамо" прагнуть до нуля.

Новий сезон — нові надії

Інтерес до гравця зберігається лише на рівні внутрішнього чемпіонату, за кордоном форвард давно втратив інтерес клубів. Причиною стали не тільки травми, а й нерішучість у грі, яку відзначають навіть колишні тренери нападника.

З моменту дебюту на високому рівні Супряга встиг пограти в Італії за "Сампдорію", був чемпіоном світу серед юнаків і вважався одним із найталановитіших нападників покоління. Однак травми, нестабільність і відсутність ігрової практики звели його прогрес нанівець.

Нагадаємо, "Динамо" збирається віддати до оренди ще одного талановитого вихованця.

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