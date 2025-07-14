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Головна Спорт Ексфорвард Динамо став зіркою в новому закордонному чемпіонаті

Ексфорвард Динамо став зіркою в новому закордонному чемпіонаті

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 10:07
Колишній форвард Динамо опинився в центрі уваги в Польщі
Ілля Шкурін у "Легії". Фото: instagram.com/legiawarszawa/

Колишній форвард київського "Динамо" Ілля Шкурін продовжує вражати в Екстракласі. У неділю "Легія" взяла Суперкубок Польщі, обігравши "Лех" із рахунком 2:1.

Шкурін провів на полі 85 хвилин та забив на 44-й хвилині перший гол, повідомляє портал Новини.LIVE.

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З лютого 2025 року білоруський форвард носить футболку "Легії", і його початковий період у команді видався насиченим. На рахунку Іллі Шкуріна був важливий м'яч у фіналі Кубка Польщі (2 травня), а гол у Суперкубку закріплює довіру тренерів.

Илья Шкурин
Ілля Шкурін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/legiawarszawa/

Чим відомий Ілля Шкурін

Раніше Шкурін прославився в "Динамо": 2021 рік він провів в оренді, де оформив дебютний гол в УПЛ та увійшов у число пам'ятних форвардів. Також він став найкращим бомбардиром чемпіонату Білорусі-2019 з 19 голами й відзначився результативними виступами в ЦСКА, "Ракуві" та "Сталі".

Илья Шкурин
Ілля Шкурін і Рея Морісіта. Фото: instagram.com/legiawarszawa/

У першому повноцінному сезоні за "Легію" Шкурін взяв участь у 37 матчах, забив 9 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

У 25-річного білоруського нападника діє контракт із польським клубом до кінця 2027 року. Його спортивний шлях від впевненості в "Динамо" до важливих голів у Польщі показує, що кар'єра Шкуріна продовжує набирати обертів.

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Польща спорт футбол Динамо Ілля Шкурін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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