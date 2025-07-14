Колишній форвард Динамо опинився в центрі уваги в Польщі

Ексфорвард Динамо став зіркою в новому закордонному чемпіонаті
Колишній форвард київського "Динамо" Ілля Шкурін продовжує вражати в Екстракласі. У неділю "Легія" взяла Суперкубок Польщі, обігравши "Лех" із рахунком 2:1.
Шкурін провів на полі 85 хвилин та забив на 44-й хвилині перший гол, повідомляє портал Новини.LIVE.
З лютого 2025 року білоруський форвард носить футболку "Легії", і його початковий період у команді видався насиченим. На рахунку Іллі Шкуріна був важливий м'яч у фіналі Кубка Польщі (2 травня), а гол у Суперкубку закріплює довіру тренерів.
Чим відомий Ілля Шкурін
Раніше Шкурін прославився в "Динамо": 2021 рік він провів в оренді, де оформив дебютний гол в УПЛ та увійшов у число пам'ятних форвардів. Також він став найкращим бомбардиром чемпіонату Білорусі-2019 з 19 голами й відзначився результативними виступами в ЦСКА, "Ракуві" та "Сталі".
У першому повноцінному сезоні за "Легію" Шкурін взяв участь у 37 матчах, забив 9 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.
У 25-річного білоруського нападника діє контракт із польським клубом до кінця 2027 року. Його спортивний шлях від впевненості в "Динамо" до важливих голів у Польщі показує, що кар'єра Шкуріна продовжує набирати обертів.
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