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Головна Спорт Динамо запросить із Франції першого новачка трансферного літа

Динамо запросить із Франції першого новачка трансферного літа

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 11:20
Керівництво Динамо запросить французького гравця — що про нього відомо
Ахмед Сідібе перед грою. Фото: instagram.com/a.sidibee/

Київське "Динамо" активно працює над посиленням захисної лінії й розглядає на цю позицію французького центрбека Ахмеда Сідібе. Гравець виступає за словенський клуб "Копер" і вже привернув увагу скаутів українського гранда.

Про потенційний трансфер повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі YouTube-каналу "ТаТоТаке".

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Відомо, що 23-річний Ахмед Сідібе — один із ключових кандидатів, яких "Динамо" тримає "під мікроскопом" у нинішнє трансферне вікно.

Ахмед Сидибе
Ахмед Сідібе святкує гол. Фото: instagram.com/a.sidibee/

Співаковський схарактеризував футболіста як холоднокровного та надійного захисника, який вміє грамотно діяти у відборі й сам в сам, упевнено грає на другому поверсі й не панікує під тиском.

Ахмед Сидибе
Ахмед Сідібе з уболівальниками. Фото: instagram.com/a.sidibee/

Що відомо про можливого новачка "Динамо"

Сідібе народився у Франції. Це високий (189 см), фізично сильний та витривалий футболіст. За інформацією Transfermarkt, вартість захисника становить 500 тисяч євро. Контракт із "Копером" діє до кінця травня 2027 року.

Якщо перехід відбудеться, це стане першим серйозним посиленням "Динамо" в центрі оборони після відходу Забарного. У команді сподіваються знайти стабільного гравця, здатного зміцнити лінію захисту на роки вперед.

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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