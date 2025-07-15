Як Кіра Макогоненко готується до бою на тренуванні Усика

Кіра Макогоненко перед спарингом. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Українська зірка боксу Кіра Макогоненко поділилася деталями своєї участі у виставковому бою. Він відбудеться в рамках відкритого тренування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа перед реваншем спортсменок.

Кіра підкреслила, що це буде не аматорський бій, а виставковий бій за професійною формулою, повідомляє в Instagram Федерація боксу України.

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Кіра Макогоненко окремо зазначила, що такий досвід для неї особливо важливий напередодні серйозних поєдинків. Юна 17-річна спортсменка розповіла, що відчула неймовірну радість, коли дізналася про запрошення на відкритий захід Усика та Дюбуа. Дівчина висловила подяку команді Олександра, своїй команді та батькові за цю можливість.

Анонс бою Макогоненка. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Що відомо про Кіру Макогоненко

Українка зазначила, що професійний спорт є частиною її молодості, і їй доводиться від чогось відмовлятися, але це необхідна ціна заради результату і зростання.

Кіра Макогоненко в Лондоні. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Вона зізналася, що як приклад для себе обирає себе саму і щодня разом із батьком та командою прагне ставати кращою і йти до нових вершин.

"Бажаю Олександру, безумовно, перемоги. Щоб бій пройшов добре, красиво і головне — без травм. Олександр Усик — легенда", — заявила спортсменка.

Кіра Макогоненко позує в залі. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Кіра Макогоненко — одна з найяскравіших молодих зірок українського боксу. Уродженка Харкова, вона з ранніх років тренується під керівництвом свого батька. Кіра ставала чемпіонкою світу та Європи серед молоді, завойовувала медалі на міжнародних турнірах, а її стиль та харизма принесли їй тисячі шанувальників.

Кіра Макогоненко у вишиванці. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

У 2024 році Кіра почала перехід у професійний бокс, залишаючись при цьому символом нового покоління спортсменок України.

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