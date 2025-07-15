Усик та Дюбуа поділять астрономічну суму за реванш

Усик отримає великі гроші за реванш із Дюбуа, відома сума
Уже цього тижня, 19 липня 2025 року, у Лондоні відбудеться один із найгучніших боксерських боїв року. Вболівальники побачать реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.
Обидва боксери зароблять за цей поєдинок рекордний гонорар, повідомляє Independent.
Перший поєдинок завершився перемогою українця нокаутом у дев'ятому раунді, але британська сторона наполягала на перегляді результату через спірний епізод з ударом нижче пояса.
Бій пройде на легендарному стадіоні "Вемблі" та визначить ім'я абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Усик вийде на ринг у статусі володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO, тоді як Дюбуа захищатиме пояс IBF.
Скільки заробить Усик за бій
Стала відома і фінансова сторона події: загальний призовий фонд бою складе 203,5 млн доларів. Ці гроші розділять між собою два боксери залежно від домовленостей.
Українець отримає за участь 132,28 млн. Це рекордна сума в його професійній кар'єрі. Вона значно перевищує попередні гонорари чемпіона та підкреслює статус бою. Даніель Дюбуа заробить 71,22 млн, і це теж найбільший гонорар за кар'єру британського суперважковаговика.
Нагадаємо, перед реваншем Усика з Дюбуа українська зірка Кіра Макогоненко проведе виставковий бій.
Лідер збірної України Ілля Забарний оголосив головну умову, при виконанні якої він готовий переїхати в Париж.
Читайте Новини.LIVE!