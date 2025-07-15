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Головна Спорт Усик отримає великі гроші за реванш із Дюбуа, відома сума

Усик отримає великі гроші за реванш із Дюбуа, відома сума

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 10:40
Усик та Дюбуа поділять астрономічну суму за реванш
Олександр Усик у Лондоні. Фото: instagram.com/usykaa/

Уже цього тижня, 19 липня 2025 року, у Лондоні відбудеться один із найгучніших боксерських боїв року. Вболівальники побачать реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Обидва боксери зароблять за цей поєдинок рекордний гонорар, повідомляє Independent.

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Перший поєдинок завершився перемогою українця нокаутом у дев'ятому раунді, але британська сторона наполягала на перегляді результату через спірний епізод з ударом нижче пояса.

Александр Усик
Олександр Усик та мільярдер Річард Бренсон. Фото: instagram.com/usykaa/

Бій пройде на легендарному стадіоні "Вемблі" та визначить ім'я абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Усик вийде на ринг у статусі володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO, тоді як Дюбуа захищатиме пояс IBF.

Скільки заробить Усик за бій

Стала відома і фінансова сторона події: загальний призовий фонд бою складе 203,5 млн доларів. Ці гроші розділять між собою два боксери залежно від домовленостей.

Українець отримає за участь 132,28 млн. Це рекордна сума в його професійній кар'єрі. Вона значно перевищує попередні гонорари чемпіона та підкреслює статус бою. Даніель Дюбуа заробить 71,22 млн, і це теж найбільший гонорар за кар'єру британського суперважковаговика.

Нагадаємо, перед реваншем Усика з Дюбуа українська зірка Кіра Макогоненко проведе виставковий бій.

Лідер збірної України Ілля Забарний оголосив головну умову, при виконанні якої він готовий переїхати в Париж.

спорт Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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