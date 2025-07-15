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Главная Спорт Кто покажет матчи Динамо в Европе — неожиданное решение

Кто покажет матчи Динамо в Европе — неожиданное решение

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 13:03
Известно, кто покажет матчи Динамо и Шахтера в еврокубках
Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Мобильный оператор "Киевстар" неожиданно стал главным партнером украинских клубов в вопросе трансляций квалификации еврокубков-2025/26.

Все матчи с участием "Шахтера" и других представителей УПЛ в отборочных раундах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будут доступны на платформе "Киевстар ТВ", сообщает "Динамо Киев от Шурика".

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Особое внимание компания уделила эксклюзиву. В частности, трансляции матчей "Полесья" и "Александрии" в Лиге конференций станут доступны только на "Киевстар ТВ" без дублирования на других каналах. Это же касается и ответного матча между финским "Ильвесом" и донецким "Шахтером" в Лиге Европы, который состоится уже в этот четверг. 

Георгий Судаков
Лидер "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Где смотреть матчи "Динамо" и что еще известно

Болельщики киевского "Динамо" смогут выбрать между двумя площадками: матчи "бело-синих" в квалификации еврокубков будут показываться и на "Киевстар ТВ", и на телеканале "2+2". Это расширяет охват аудитории и дает болельщикам удобство выбора формата просмотра.

Такой шаг "Киевстар" можно считать попыткой активного вхождения в спортивный медиарынок с акцентом на национальные клубы. Следующий еврокубковый эфир — уже в четверг. Донецкий "Шахтер" сыграет на выезде против "Ильвеса", и эту встречу можно будет увидеть только на "Киевстар ТВ". 

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин заинтересован испанский клуб, который готов предоставить ему стабильную игровую практику. 

Донецкий "Шахтер" может столкнуться с кадровыми проблемами и потерей ведущего игрока. 

Александр Усик и Даниэль Дюбуа заработают рекордные гонорары в своей карьеры за бой-реванш. 

Кира Макогоненко готова выйти на новый уровень благодаря поединку перед противостоянием Усика с Дюбуа. 

спорт футбол ФК Шахтер Динамо Александрия Полесье
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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