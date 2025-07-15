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Головна Спорт Хто покаже матчі Динамо в Європі — несподіване рішення

Хто покаже матчі Динамо в Європі — несподіване рішення

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 13:03
Відомо, хто покаже матчі Динамо та Шахтаря в єврокубках
Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Мобільний оператор "Київстар" несподівано став головним партнером українських клубів у питанні трансляцій кваліфікації єврокубків-2025/26.

Усі матчі за участю "Шахтаря" та інших представників УПЛ у відбіркових раундах Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій будуть доступні на платформі "Київстар ТБ", повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

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Особливу увагу компанія приділила ексклюзиву. Зокрема, трансляції матчів "Полісся" та "Олександрії" в Лізі конференцій стануть доступні тільки на "Київстар ТБ" без дублювання на інших каналах. Це ж стосується і матчу-відповіді між фінським "Ільвесом" та донецьким "Шахтарем" у Лізі Європи, який відбудеться вже цього четверга.

Георгий Судаков
Лідер "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Де дивитися матчі "Динамо" і що ще відомо

Уболівальники київського "Динамо" зможуть вибрати між двома майданчиками: матчі "біло-синіх" у кваліфікації єврокубків показуватимуть і на "Київстар ТБ", і на телеканалі "2+2". Це розширює охоплення аудиторії та дає вболівальникам зручність вибору формату перегляду.

Такий крок "Київстар" можна вважати спробою активного входження у спортивний медіаринок з акцентом на національні клуби. Наступний єврокубковий ефір - уже в четвер. Донецький "Шахтар" зіграє на виїзді проти "Ільвеса", і цю зустріч можна буде побачити тільки на "Київстар ТБ".

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спорт футбол ФК Шахтар Динамо Олександрія Полісся
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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