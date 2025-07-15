Відомо, хто покаже матчі Динамо та Шахтаря в єврокубках

Хто покаже матчі Динамо в Європі — несподіване рішення
Мобільний оператор "Київстар" несподівано став головним партнером українських клубів у питанні трансляцій кваліфікації єврокубків-2025/26.
Усі матчі за участю "Шахтаря" та інших представників УПЛ у відбіркових раундах Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій будуть доступні на платформі "Київстар ТБ", повідомляє "Динамо Київ від Шурика".
Особливу увагу компанія приділила ексклюзиву. Зокрема, трансляції матчів "Полісся" та "Олександрії" в Лізі конференцій стануть доступні тільки на "Київстар ТБ" без дублювання на інших каналах. Це ж стосується і матчу-відповіді між фінським "Ільвесом" та донецьким "Шахтарем" у Лізі Європи, який відбудеться вже цього четверга.
Де дивитися матчі "Динамо" і що ще відомо
Уболівальники київського "Динамо" зможуть вибрати між двома майданчиками: матчі "біло-синіх" у кваліфікації єврокубків показуватимуть і на "Київстар ТБ", і на телеканалі "2+2". Це розширює охоплення аудиторії та дає вболівальникам зручність вибору формату перегляду.
Такий крок "Київстар" можна вважати спробою активного входження у спортивний медіаринок з акцентом на національні клуби. Наступний єврокубковий ефір - уже в четвер. Донецький "Шахтар" зіграє на виїзді проти "Ільвеса", і цю зустріч можна буде побачити тільки на "Київстар ТБ".
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