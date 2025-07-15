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Головна Спорт Реал може відпустити Луніна у відомий іспанський клуб

Реал може відпустити Луніна у відомий іспанський клуб

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 12:31
У Луніна з'явився ідеальний варіант для трансферу з Реала
Андрій Лунін та президент "Реала" Флорентіно Перес. Фото: instagram.com/realmadrid/

Іспанський "Вільярреал" проявляє активний інтерес до голкіпера "Реала" та збірної України Андрія Луніна. За даними Marca, йдеться про оренду на сезон 2025/26, проте переговори між клубами просуваються непросто.

Мадридці поки не готові відпускати воротаря без гарантій, повідомляє Marca.

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Андрій Лунін раніше повідомляв керівництву "Реала" про бажання залишитися і боротися за місце в основі. Однак його позиція в клубі залишається хиткою: на Клубному чемпіонаті світу-2025 він провів усі матчі на лаві запасних.

Андрей Лунин
Андрій Лунін продовжує наполегливо працювати на тренуваннях. Фото: instagram.com/realmadrid/

Що чекає на Луніна

Контракт українця з "Реалом" розрахований до літа 2030 року, але відсутність стабільної ігрової практики може підштовхнути його до тимчасового переходу. "Вільярреал", який кваліфікувався до Ліги чемпіонів із п'ятого місця, шукає підсилення на позицію номер один.

У "Вільярреала" немає однозначного основного воротаря: минулого сезону 22 гри провів 26-річний Дієго Конде, а в 19 матчах грав Луїс Жуніор. Керівництво клубу вважає, що Лунін здатний зміцнити оборону та додати впевненості на останньому рубежі.

Остаточне рішення очікується найближчими тижнями. Багато чого залежатиме від позиції "Реала" та готовності українця прийняти новий виклик у Ла-Лізі.

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін Вільярреал
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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