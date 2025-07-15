У Лунина появился идеальный вариант для трансфера из Реала

Андрей Лунин и президент "Реала" Флорентино Перес. Фото: instagram.com/realmadrid/

Испанский "Вильярреал" проявляет активный интерес к голкиперу "Реала" и сборной Украины Андрею Лунину. По данным Marca, речь идёт об аренде на сезон 2025/26, однако переговоры между клубами продвигаются непросто.

Мадридцы пока не готовы отпускать вратаря без гарантий, сообщает Marca.

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Андрей Лунин ранее сообщал руководству "Реала" о желании остаться и бороться за место в основе. Однако его позиция в клубе остается шаткой: на Клубном чемпионате мира-2025 он провел все матчи на скамейке запасных.

Андрей Лунин продолжает упорно работать на тренировках. Фото: instagram.com/realmadrid/

Что ждет Лунина

Контракт украинца с "Реалом" рассчитан до лета 2030 года, но отсутствие стабильной игровой практики может подтолкнуть его к временному переходу. "Вильярреал", квалифицировавшийся в Лигу чемпионов с пятого места, ищет усиление на позицию номер один.

У "Вильярреала" нет однозначного основного вратаря: в прошлом сезоне 22 игры провел 26-летний Диего Конде, а в 19 матчах играл Луис Жуниор. Руководство клуба считает, что Лунин способен укрепить оборону и добавить уверенности на последнем рубеже.

Окончательное решение ожидается в ближайшие недели. Многое будет зависеть от позиции "Реала" и готовности украинца принять новый вызов в Ла Лиге.

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