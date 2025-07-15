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Главная Спорт У Буяльского появился неожиданный вариант продолжения карьеры

У Буяльского появился неожиданный вариант продолжения карьеры

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 14:14
Трансфер Буяльского — у Динамо появился новый вариант
Виталий Буяльский спорит с судьей. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Буяльский вновь оказался в сфере интересов экзотического клуба. Опытный футболист привлек внимание команды из США.

Это уже второй клуб из американской MLS, который заинтересовался Буяльским за последнее время, сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасичника 2.0". 

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Капитан "Динамо" Виталий Буяльский снова оказался в центре внимания благодаря слухам о возможном трансфере. Подробности сделки пока неизвестны, но интерес носит предметный характер. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где будет играть Буяльский

О возможности переезда игрока в США ранее уже заявлял президент "Динамо" Игорь Суркис. Тогда переговоры не завершились соглашением, однако теперь ситуация может измениться. Киевский клуб готов рассмотреть официальный запрос и не станет препятствовать переходу своего капитана.

В апреле этого года Виталий продлил соглашение с "Динамо" до лета-2027. Несмотря на это, клуб не исключает продажу игрока в случае достойного предложения. В минувшем сезоне Буяльский провел 40 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3,5 млн евро. 

Напомним, стало известно, кто будет транслировать матчи "Динамо" и других украинских команд в еврокубках. 

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спорт футбол Динамо Футбол трансферы Виталий Буяльский
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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