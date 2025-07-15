Трансфер Буяльского — у Динамо появился новый вариант

У Буяльского появился неожиданный вариант продолжения карьеры
Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Буяльский вновь оказался в сфере интересов экзотического клуба. Опытный футболист привлек внимание команды из США.
Это уже второй клуб из американской MLS, который заинтересовался Буяльским за последнее время, сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасичника 2.0".
Капитан "Динамо" Виталий Буяльский снова оказался в центре внимания благодаря слухам о возможном трансфере. Подробности сделки пока неизвестны, но интерес носит предметный характер.
Где будет играть Буяльский
О возможности переезда игрока в США ранее уже заявлял президент "Динамо" Игорь Суркис. Тогда переговоры не завершились соглашением, однако теперь ситуация может измениться. Киевский клуб готов рассмотреть официальный запрос и не станет препятствовать переходу своего капитана.
В апреле этого года Виталий продлил соглашение с "Динамо" до лета-2027. Несмотря на это, клуб не исключает продажу игрока в случае достойного предложения. В минувшем сезоне Буяльский провел 40 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3,5 млн евро.
Напомним, стало известно, кто будет транслировать матчи "Динамо" и других украинских команд в еврокубках.
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