Трансфер Буяльского — у Динамо появился новый вариант

Виталий Буяльский спорит с судьей. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Буяльский вновь оказался в сфере интересов экзотического клуба. Опытный футболист привлек внимание команды из США.

Это уже второй клуб из американской MLS, который заинтересовался Буяльским за последнее время, сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасичника 2.0".

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Виталий Буяльский работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где будет играть Буяльский

О возможности переезда игрока в США ранее уже заявлял президент "Динамо" Игорь Суркис. Тогда переговоры не завершились соглашением, однако теперь ситуация может измениться. Киевский клуб готов рассмотреть официальный запрос и не станет препятствовать переходу своего капитана.

В апреле этого года Виталий продлил соглашение с "Динамо" до лета-2027. Несмотря на это, клуб не исключает продажу игрока в случае достойного предложения. В минувшем сезоне Буяльский провел 40 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3,5 млн евро.

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