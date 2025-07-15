Трансфер Буяльського — у Динамо з'явився новий варіант

Віталій Буяльський сперечається із суддею. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Віталій Буяльський знову опинився у сфері інтересів екзотичного клубу. Досвідчений футболіст привернув увагу команди зі США.

Це вже другий клуб з американської MLS, який зацікавився Буяльським останнім часом, повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

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Капітан "Динамо" Віталій Буяльський знову опинився в центрі уваги завдяки чуткам про можливий трансфер. Подробиці угоди поки невідомі, але інтерес має предметний характер.

Віталій Буяльський працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Де гратиме Буяльський

Про можливість переїзду гравця до США раніше вже заявляв президент "Динамо" Ігор Суркіс. Тоді переговори не завершилися угодою, однак тепер ситуація може змінитися. Київський клуб готовий розглянути офіційний запит і не стане перешкоджати переходу свого капітана.

У квітні цього року Віталій продовжив угоду з "Динамо" до літа-2027. Попри це, клуб не виключає продажу гравця в разі гідної пропозиції. Минулого сезону Буяльський провів 40 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та зробив 10 результативних передач. Трансферна вартість гравця оцінюється в 3,5 млн євро.

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