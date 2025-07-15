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Главная Спорт Трамп "отобрал" у Челси трофей победителей КЧМ

Трамп "отобрал" у Челси трофей победителей КЧМ

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Дата публикации 15 июля 2025 13:24
Дональд Трамп забрал трофей Клубного ЧМ у Челси
Дональд Трамп с главным трофеем КЧМ. Фото: Reuters/Jeenah Moon

Президент США Дональд Трамп неожиданно оказался обладателем оригинального трофея Клубного чемпионата мира по футболу. Кубок останется у него в Овальном кабинете несмотря на то, что победу в турнире одержал английский "Челси".

По словам Дональда Трампа, инициатива оставить кубок у него исходила от президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает DAZN.

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Джанни Инфантино сам предложил главе Белого дома сохранить трофей себе, а для "Челси" изготовить его точную копию. Так оригинал трофея так и остался на столе в Овальном кабинете. 

Дональд Трамп
Дональд Трамп награждает Коула Палмера. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Новый Кубок у Трампа

Журналисты утверждают, что на самом деле все было иначе. По информации западных СМИ, именно Трамп первым спросил у Инфантино, можно ли оставить кубок себе. Джанни, улыбнувшись, согласился. Визит ФИФА в Белый дом произошел еще в марте, и с тех пор кубок так и не покидал президентскую резиденцию. 

Дональд Трамп и Джанни Инфантино
Дональд Трамп и Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Оригинальный трофей был изготовлен ювелирным домом Tiffany. Он покрыт 24-каратным золотом, украшен надписями на 13 языках, включая шрифт Брайля, и символами, связанными с историей футбола, географией и даже космосом.

Теперь у "Челси" будет копия, а оригинал останется в США.  

Напомним, мадридский "Реал" ведет переговоры по поводу трансфера вратаря Андрея Лунина. 

"Шахтер" может потерять одного из лидеров команды из-за интереса со стороны итальянских клубов. 

У Киры Макогоненко будет бой перед поединком Александра Усика с Даниэлем Дюбуа. 

Участники реванша, который пройдет в Лондоне 19 июля, получат огромные гонорары, сумму уже известны. 

спорт Дональд Трамп футбол Челси Джанни Инфантино Клубный чемпионат мира по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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