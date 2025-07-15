Дональд Трамп забрал трофей Клубного ЧМ у Челси

Трамп "отобрал" у Челси трофей победителей КЧМ
Президент США Дональд Трамп неожиданно оказался обладателем оригинального трофея Клубного чемпионата мира по футболу. Кубок останется у него в Овальном кабинете несмотря на то, что победу в турнире одержал английский "Челси".
По словам Дональда Трампа, инициатива оставить кубок у него исходила от президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает DAZN.
Джанни Инфантино сам предложил главе Белого дома сохранить трофей себе, а для "Челси" изготовить его точную копию. Так оригинал трофея так и остался на столе в Овальном кабинете.
Новый Кубок у Трампа
Журналисты утверждают, что на самом деле все было иначе. По информации западных СМИ, именно Трамп первым спросил у Инфантино, можно ли оставить кубок себе. Джанни, улыбнувшись, согласился. Визит ФИФА в Белый дом произошел еще в марте, и с тех пор кубок так и не покидал президентскую резиденцию.
Оригинальный трофей был изготовлен ювелирным домом Tiffany. Он покрыт 24-каратным золотом, украшен надписями на 13 языках, включая шрифт Брайля, и символами, связанными с историей футбола, географией и даже космосом.
Теперь у "Челси" будет копия, а оригинал останется в США.
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