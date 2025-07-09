Трамп хочет посетить финал КЧМ и увидеть игру грандов футбола

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявил, что посетит финальный матч Клубного чемпионата мира. Поединок состоится 13 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси.

В решающем противостоянии сразятся гранды европейского футбола, сообщает New York Post.

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В финале Клубного чемпионата мира сыграет лондонский "Челси", а также победитель пары "Реал" (Мадрид, Испания) — "ПСЖ" (Франция). Этот матч собирается наблюдать с трибуны стадиона "Метлайф" Дональд Трамп.

Болельщики на Клубном чемпионате мира. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

ФИФА укрепляет связь с Белым домом

Это уже не первый спортивный мейнстрим для Трампа: в феврале 2025 года президент США стал первым действующим главой Белого дома, посетившим Супербоул. Организаторы считают, что его присутствие подчеркнет важность турнира — он проходит накануне чемпионата мира 2026, а финал состоится в одном и том же комплексе на "Уэмбли".

Помимо заявления Трампа, FIFA укрепляет связи с США: открылись новые офисы в Trump Tower, а трофей Клубного ЧМ выставили там до финала. Президент организации Джанни Инфантино заявил, что поддержка администрации способствует успеху турнира и приближению к мировому событию 2026 года.

Финал обещает стать грандиозным зрелищем: в "Метлайф" уже начали готовиться ко всестороннему приему гостей. Матч обещает внимание не только футбольной, но и политической общественности, ведь Трамп намерен лично наградить победителей.

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