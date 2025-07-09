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Головна Спорт Трамп приїде на фінал Клубного ЧС із футболу

Трамп приїде на фінал Клубного ЧС із футболу

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 16:46
Трамп хоче відвідати фінал КЧС та побачити гру грандів футболу
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявив, що відвідає фінальний матч Клубного чемпіонату світу. Поєдинок відбудеться 13 липня на стадіоні "Метлайф" у Нью-Джерсі.

У вирішальному протистоянні змагатимуться гранди європейського футболу, повідомляє New York Post.

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У фіналі Клубного чемпіонату світу зіграє лондонський "Челсі", а також переможець пари "Реал" (Мадрид, Іспанія) — "ПСЖ" (Франція). Цей матч збирається спостерігати з трибуни стадіону "Метлайф" Дональд Трамп.

Болельщики на КЧМ
Вболівальники на Клубному чемпіонаті світу. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

ФІФА зміцнює зв'язок із Білим домом

Це вже не перший спортивний мейнстрім для Трампа: у лютому 2025 року президент США став першим чинним главою Білого дому, який відвідав Супербоул. Організатори вважають, що його присутність підкреслить важливість турніру - він проходить напередодні чемпіонату світу 2026 року, а фінал відбудеться в одному і тому ж комплексі на "Вемблі".

Крім заяви Трампа, FIFA зміцнює зв'язки зі США: відкрилися нові офіси в Trump Tower, а трофей Клубного ЧС виставили там до фіналу. Президент організації Джанні Інфантіно заявив, що підтримка адміністрації сприяє успіху турніру і наближенню до світової події 2026 року.

Фінал обіцяє стати грандіозним видовищем: у "Метлайфі" вже почали готуватися до всебічного прийому гостей. Матч обіцяє увагу не тільки футбольної, а й політичної громадськості, адже Трамп має намір особисто нагородити переможців.

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спорт Дональд Трамп футбол президент Клубний чемпіонат світу з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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