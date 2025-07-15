Дональд Трамп забрав трофей Клубного ЧС у Челсі

Дональд Трамп із головним трофеєм КЧМ. Фото: Reuters/Jeenah Moon

Президент США Дональд Трамп несподівано виявився володарем оригінального трофея Клубного чемпіонату світу з футболу. Кубок залишиться у нього в Овальному кабінеті, попри те, що перемогу в турнірі здобув англійський "Челсі".

За словами Дональда Трампа, ініціатива залишити кубок у нього виходила від президента ФІФА Джанні Інфантіно, повідомляє DAZN.

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Джанні Інфантіно сам запропонував главі Білого дому зберегти трофей собі, а для "Челсі" виготовити його точну копію. Так оригінал трофея так і залишився на столі в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп нагороджує Коула Палмера. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Новий Кубок у Трампа

Журналісти стверджують, що насправді все було інакше. За інформацією західних ЗМІ, саме Трамп першим запитав у Інфантіно, чи можна залишити кубок собі. Джанні, посміхнувшись, погодився. Візит ФІФА до Білого дому відбувся ще в березні, і відтоді кубок так і не залишав президентської резиденції.

Дональд Трамп та Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Оригінальний трофей був виготовлений ювелірним домом Tiffany. Він покритий 24-каратним золотом, прикрашений написами 13 мовами, включно зі шрифтом Брайля, і символами, пов'язаними з історією футболу, географією та навіть космосом.

Тепер у "Челсі" буде копія, а оригінал залишиться в США.

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