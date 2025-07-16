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Главная Спорт В Роме приняли важное решение по поводу Артема Довбика

В Роме приняли важное решение по поводу Артема Довбика

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 09:17
Довбик впечатлил Гасперини — что ждет форварда сборной Украины
Артем Довбик работает на тренировке. Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард сборной Украины Артем Довбик начал новую страницу своей итальянской истории. Несмотря на слухи о возможном трансфере у игрока хорошие шансы остаться в Риме.

Украинский футболист провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини, сообщает Yahoo Sports.

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Во вторник утром, 15 июля, Артем Довбик вышел на поле тренировочной базы "Ромы" вместе с основой и работал наравне со всеми. Он получил новый номер и стал обладателем "девятки", которая раньше принадлежала Темми Абрахаму. 

Артем Довбик
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/officialasroma/

Этот выбор подчеркивает тот факт, что несмотря на слухи о возможном уходе украинца в клубе ему доверяют. Джан Пьеро Гасперини рассчитывает на украинца и хочет сохранить его в составе.

Почему Довбик может остаться в "Роме"

Ранее сообщалось, что в услугах Довбика заинтересованы клубы из Англии и Испании. Однако сам игрок настроен доказать свою ценность в "Роме" и пройти весь подготовительный цикл с новым штабом. В клубе тоже не спешат расставаться с форвардом: его физическая форма и универсальность впечатлили тренеров уже на первых занятиях. 

Джан Пьеро Гасперини
Новый тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини. Фото: instagram.com/officialasroma/

Пока трансферное окно остается открытым, ситуация может измениться. Однако в пользу Довбика говорит тот факт, что за плечами у него результативный сезон в "Роме", а римской команде необходим такой форвард, у которого уже есть взаимопонимание с командой. 

Напомним, у бывшей звезды киевского "Динамо" большие неприятности в Бразилии. 

Илья Забарный предъявил ультиматум руководству французского "ПСЖ" перед трансфером. 

Чемпионы Франции обдумали ситуацию с переходом Забарного и приняли важное решение. 

спорт футбол Артем Довбик ФК Рома (Рим) Джан Пьеро Гасперини
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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