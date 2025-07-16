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Главная Спорт МЮ договаривается о трансфере чемпиона мира — о ком идет речь

МЮ договаривается о трансфере чемпиона мира — о ком идет речь

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 08:39
Ман Юнайтед ищет замену Онане и ведет переговоры с Мартинесом
Эмилиано Мартинес во время матча. Фото: instagram.com/emi_martinez26/

Английский "Манчестер Юнайтед" официально обратился к "Астон Вилле" с предложением по переходу вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Тренерский штаб "красных дьяволов" ищет замену для Андре Онаны. 

Переговоры клубов АПЛ вышли на продвинутую стадию, сообщает talkSport

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В "Манчестер Юнайтед" давно недовольны выступлениями основного голкипера команды. Травма Андре Онана окончательно подтолкнула клуб к поискам нового вратаря. 

В распоряжении "Юнайтед" остались 27-летний Алтай Байындыр и 39‑летний Том Хитон. Позиция вратаря превратилась в уязвимое место, но приход действующего чемпиона мира может решить проблему. 

Детали трансфера Эми Мартинеса

"Юнайтед" готов предложить "Вилле" сумму в диапазоне 25–30 млн фунтов, рассчитывая договориться на компромисс, учитывая возраст аргентинского вратаря. Контракт Эмилиано Мартинеса с бирмингемцами действует до лета 2029 года. 

Эмилиано Мартинес
Эмилиано Мартинес благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/emi_martinez26/

Для "Астон Виллы" продажа Мартинеса может стать финансово оправданной: клуб испытывает давление финансовых правил. Замена аргентинцу уже найдена. Ранее появилась информация о том, что Эмилиано продолжит карьеру в одном из саудовских клубов, но "МЮ" готов сделать голкиперу более интересное предложение. 

В конце сезона 2024/2025 Мартинес уже попрощался с болельщиками "Астон Виллы" прямо на футбольном поле.  

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" может подвергнуться уголовному преследованию

В "ПСЖ" приняли важное решение по поводу трансфера защитника Ильи Забарного. 

При этом лидер сборной Украины назвал условие, после выполнения которого он будет готов присоединиться к "ПСЖ". 

спорт футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансферы Эмилиано Мартинес
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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