Ман Юнайтед ищет замену Онане и ведет переговоры с Мартинесом

Эмилиано Мартинес во время матча. Фото: instagram.com/emi_martinez26/

Английский "Манчестер Юнайтед" официально обратился к "Астон Вилле" с предложением по переходу вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Тренерский штаб "красных дьяволов" ищет замену для Андре Онаны.

Переговоры клубов АПЛ вышли на продвинутую стадию, сообщает talkSport.

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Детали трансфера Эми Мартинеса

"Юнайтед" готов предложить "Вилле" сумму в диапазоне 25–30 млн фунтов, рассчитывая договориться на компромисс, учитывая возраст аргентинского вратаря. Контракт Эмилиано Мартинеса с бирмингемцами действует до лета 2029 года.

Эмилиано Мартинес благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/emi_martinez26/

Для "Астон Виллы" продажа Мартинеса может стать финансово оправданной: клуб испытывает давление финансовых правил. Замена аргентинцу уже найдена. Ранее появилась информация о том, что Эмилиано продолжит карьеру в одном из саудовских клубов, но "МЮ" готов сделать голкиперу более интересное предложение.

В конце сезона 2024/2025 Мартинес уже попрощался с болельщиками "Астон Виллы" прямо на футбольном поле.

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