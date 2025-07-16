Ман Юнайтед ищет замену Онане и ведет переговоры с Мартинесом

МЮ договаривается о трансфере чемпиона мира — о ком идет речь
Английский "Манчестер Юнайтед" официально обратился к "Астон Вилле" с предложением по переходу вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Тренерский штаб "красных дьяволов" ищет замену для Андре Онаны.
Переговоры клубов АПЛ вышли на продвинутую стадию, сообщает talkSport.
В "Манчестер Юнайтед" давно недовольны выступлениями основного голкипера команды. Травма Андре Онана окончательно подтолкнула клуб к поискам нового вратаря.
В распоряжении "Юнайтед" остались 27-летний Алтай Байындыр и 39‑летний Том Хитон. Позиция вратаря превратилась в уязвимое место, но приход действующего чемпиона мира может решить проблему.
Детали трансфера Эми Мартинеса
"Юнайтед" готов предложить "Вилле" сумму в диапазоне 25–30 млн фунтов, рассчитывая договориться на компромисс, учитывая возраст аргентинского вратаря. Контракт Эмилиано Мартинеса с бирмингемцами действует до лета 2029 года.
Для "Астон Виллы" продажа Мартинеса может стать финансово оправданной: клуб испытывает давление финансовых правил. Замена аргентинцу уже найдена. Ранее появилась информация о том, что Эмилиано продолжит карьеру в одном из саудовских клубов, но "МЮ" готов сделать голкиперу более интересное предложение.
В конце сезона 2024/2025 Мартинес уже попрощался с болельщиками "Астон Виллы" прямо на футбольном поле.
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