Ман Юнайтед шукає заміну Онана та веде переговори з Мартінесом

Еміліано Мартінес під час матчу. Фото: instagram.com/emi_martinez26/

Англійський "Манчестер Юнайтед" офіційно звернувся до "Астон Вілли" з пропозицією щодо переходу воротаря збірної Аргентини Еміліано Мартінеса. Тренерський штаб "червоних дияволів" шукає заміну для Андре Онани.

Переговори клубів АПЛ вийшли на просунуту стадію, повідомляє talkSport.

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У розпорядженні "Юнайтед" залишилися 27-річний Алтай Байиндир та 39-річний Том Хітон. Позиція воротаря перетворилася на вразливе місце, але прихід чинного чемпіона світу може розв'язати проблему.

Деталі трансферу Емі Мартінеса

"Юнайтед" готовий запропонувати "Віллі" суму в діапазоні 25-30 млн фунтів, розраховуючи домовитися на компроміс, враховуючи вік аргентинського воротаря. Контракт Еміліано Мартінеса з бірмінгемцями діє до літа 2029 року.

Еміліано Мартінес дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/emi_martinez26/

Для "Астон Вілли" продаж Мартінеса може стати фінансово виправданим: клуб відчуває тиск фінансових правил. Заміну аргентинцю вже знайдено. Раніше з'явилася інформація про те, що Еміліано продовжить кар'єру в одному із саудівських клубів, але "МЮ" готовий зробити голкіперу цікавішу пропозицію.

Наприкінці сезону 2024/2025 Мартінес уже попрощався з уболівальниками "Астон Вілли" просто на футбольному полі.

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