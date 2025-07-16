Брагару з Динамо може перейти до Газіантепа — деталі трансферу

Гравці "Динамо" на тренувальному зборі. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" невдовзі може продати футболіста в європейський клуб. Покинути команду може Максим Брагару.

Після вдалого виступу на чемпіонаті Європи футболіст зацікавив іноземні клуби, повідомив портал Referansgazetesi.com.tr.

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Максим Брагару. Фото: "Динамо" Київ

Брагару зацікавив іноземні клуби

За інформацією джерела, "Газіантеп" із Турецької Суперліги розпочав переговори щодо трансферу 22-річного вінгера.

Універсальний український футболіст, який виступає на позиції вінгера або захисника на будь-якому фланзі, привернув увагу турецької команди завдяки своїм якостям.

При цьому, Брагару не є єдиним кандидатом у їхньому трансферному списку.

У сезоні 2024/2025 Брагару провів 24 матчі за "Динамо" в Українській прем’єр-лізі, забив один гол і віддав три результативні передачі.

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в один мільйон євро.

Завадити трансферу може ситуація з правим захисником у "Динамо", де Олександр Тимчик часто травмується, а Олександр Караваєв через вік вже не може грати в усіх матчах. На тренувальному зборі головний тренер Олександр Шовковський використав на цій позиції Брагару.

Нагадаємо, французький "ПСЖ" прийняв рішення щодо трансферу Іллі Забарного.

Донецький "Шахтар" планує продати бразильського легіонера, який був основним минулого сезону.

Ексфутболіст "Динамо" знаходиться в розшуку в Бразилії — він може сісти в тюрму.