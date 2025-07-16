Брагару из Динамо может перейти в Газиантеп — детали трансфера

С Динамо начали переговоры по трансферу игрока в европейский клуб
Киевское "Динамо" вскоре может продать футболиста в европейский клуб. Покинуть команду может Максим Брагару.
После удачного выступления на чемпионате Европы футболист заинтересовал иностранные клубы, сообщил портал Referansgazetesi.com.tr.
Брагару заинтересовал иностранные клубы
По информации источника, "Газиантеп" из Турецкой Суперлиги начал переговоры по трансферу 22-летнего вингера.
Универсальный украинский футболист, выступающий на позиции вингера или защитника на любом фланге, привлек внимание турецкой команды благодаря своим качествам.
При этом, Брагару не является единственным кандидатом в их трансферном списке.
В сезоне 2024/2025 Брагару провел 24 матча за "Динамо" в Украинской премьер-лиге, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в один миллион евро.
Помешать трансферу может ситуация с правым защитником в "Динамо", где Александр Тымчик часто травмируется, а Александр Караваев из-за возраста уже не может играть во всех матчах. На тренировочном сборе главный тренер Александр Шовковский использовал на этой позиции Брагару.
Напомним, французский "ПСЖ" принял решение о трансфере Ильи Забарного.
Донецкий "Шахтер" планирует продать бразильского легионера, который был основным в прошлом сезоне.
Экс-футболист "Динамо" находится в розыске в Бразилии — он может сесть в тюрьму.
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