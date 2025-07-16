Брагару из Динамо может перейти в Газиантеп — детали трансфера

Игроки "Динамо" на тренировочном сборе. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" вскоре может продать футболиста в европейский клуб. Покинуть команду может Максим Брагару.

После удачного выступления на чемпионате Европы футболист заинтересовал иностранные клубы, сообщил портал Referansgazetesi.com.tr.

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Максим Брагару. Фото: "Динамо" Киев

Брагару заинтересовал иностранные клубы

По информации источника, "Газиантеп" из Турецкой Суперлиги начал переговоры по трансферу 22-летнего вингера.

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Универсальный украинский футболист, выступающий на позиции вингера или защитника на любом фланге, привлек внимание турецкой команды благодаря своим качествам.

При этом, Брагару не является единственным кандидатом в их трансферном списке.

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В сезоне 2024/2025 Брагару провел 24 матча за "Динамо" в Украинской премьер-лиге, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в один миллион евро.

Помешать трансферу может ситуация с правым защитником в "Динамо", где Александр Тымчик часто травмируется, а Александр Караваев из-за возраста уже не может играть во всех матчах. На тренировочном сборе главный тренер Александр Шовковский использовал на этой позиции Брагару.

Напомним, французский "ПСЖ" принял решение о трансфере Ильи Забарного.

Донецкий "Шахтер" планирует продать бразильского легионера, который был основным в прошлом сезоне.

Экс-футболист "Динамо" находится в розыске в Бразилии — он может сесть в тюрьму.