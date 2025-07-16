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Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 00:15
Динамо сыграет с мальтийцами во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" сейчас готовится к новому сезону. Команда стартует 22 июля со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

После матчей первого раунда квалификации "Динамо" узнало, с кем сыграет, сообщил портал Новини.LIVE.

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С кем сыграет киевское "Динамо"

Соперником киевского "Динамо" станет мальтийский "Хамрун Спартанс", который сенсационно одолел литовский "Жальгирис" в первом раунде.

"Хамрун Спартанс" и "Жальгирис" выиграли свои домашние матчи со счетом 2:0, но в дополнительное время победителя не определили. В серии пенальти мальтийцы оказался сильнее — 11:10.

Первые матчи второго раунда состоятся 22 июля в 19:00, а ответные игры — 29 июля в 21:00.

"Динамо" начнет противостояние на выезде в Мальте, а ответный матч проведет в Польше.

В случае поражения "Динамо" продолжит борьбу в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Напомним, французский "ПСЖ" до сих пор хочет купить Илью Забарного.

Донецкий "Шахтер" планирует продать Эгиналдо в топовый чемпионат.

Экс-футболист "Динамо", который играл с Милевским и Ребровым, находится в розыске в Бразилии.

футбол Лига чемпионов Мальта Динамо еврокубки
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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