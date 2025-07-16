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Головна Спорт Динамо дізналося суперника в Лізі чемпіонів

Динамо дізналося суперника в Лізі чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 00:15
Динамо зіграє з мальтійцями у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" наразі готується до нового сезону. Команда стартує 22 липня з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Після матчів першого раунду кваліфікації "Динамо" дізналося, з ким зіграє, повідомив портал Новини.LIVE.

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Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

З ким зіграє київське "Динамо"

Суперником київського "Динамо" стане мальтійський "Хамрун Спартанс", який сенсаційно здолав литовський "Жальгіріс" у першому раунді.

"Хамрун Спартанс" та "Жальгіріс" виграли свої домашні матчі з рахунком 2:0, але в додатковий час переможця не визначили. У серії пенальті мальтійці виявився сильнішим — 11:10.

Перші матчі другого раунду відбудуться 22 липня об 19:00, а ігри-відповіді — 29 липня об 21:00.

"Динамо" розпочне протистояння на виїзді в Мальті, а матч-відповіді проведе в Польщі.

У разі поразки "Динамо" продовжить боротьбу в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, французький "ПСЖ" досі хоче купити Іллю Забарного.

Донецький "Шахтар" планує продати Егіналдо в топовий чемпіонат.

Ексфутболіст "Динамо", який грав з Мілевським та Ребровим, знаходиться в розшуку в Бразилії.

футбол Ліга чемпіонів Мальта Динамо єврокубки
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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