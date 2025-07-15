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Головна Спорт В ПСЖ ухвалили рішення щодо трансферу Забарного

В ПСЖ ухвалили рішення щодо трансферу Забарного

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 20:36
ПСЖ вирішив, що робити з Забарним на фоні конкуренції Ньюкасла
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Український центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний невдовзі може змінити команду. Останнім претендентом на гравця називався "Ньюкасл", а "ПСЖ" взяв паузу.

Після завершення Клубного чемпіонату світу, де "ПСЖ" став срібним призером, клуб прийняв рішення щодо Забарного, передає портал DAZN.

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Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

"ПСЖ" ухвалило рішення щодо трансферу

За словами інсайдера Фабріціо Романо, парижани уже досягли домовленості з 22-річним гравцем стосовно особистих умов контракту, і Забарний дуже подобається головному тренеру Луїсу Енріке та спортивному директору Луїшу Кампушу. Однак, до клубного чемпіонату світу вони пропонували 60 мільйонів євро за трансфер, але "Борнмут" наполягав на сумі від 70 до 75 млн євро. Тому клуб взяв паузу.

Очікується, що переговори відновляться найближчим часом, бо парижани прагнуть підсилити центр захисту перед новим сезоном.

Конкурентом "ПСЖ" є "Ньюкасл", де власники із Саудівської Аравії готові заплатити за Забарного 70 млн євро та дати "Борнмуту" відсоток від перепродажу.

У сезоні 2024/25 Забарний провів 39 матчів за Борнмут, відзначившись одним асистом, і став ключовим гравцем команди в обороні.

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Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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