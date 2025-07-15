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Главная Спорт В ПСЖ приняли решение по трансферу Забарного

В ПСЖ приняли решение по трансферу Забарного

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 20:36
ПСЖ решил, что делать с Забарным на фоне конкуренции Ньюкасла
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Украинский центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный вскоре может сменить команду. Последним претендентом на игрока назывался "Ньюкасл", а "ПСЖ" взял паузу.

После завершения Клубного чемпионата мира, где "ПСЖ" стал серебряным призером, клуб принял решение по Забарному, передает портал DAZN.

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Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

"ПСЖ" приняло решение по трансферу

По словам инсайдера Фабрицио Романо, парижане уже достигли договоренности с 22-летним игроком относительно личных условий контракта, и Забарный очень нравится главному тренеру Луису Энрике и спортивному директору Луишу Кампушу. Однако, до клубного чемпионата мира они предлагали 60 миллионов евро за трансфер, но "Борнмут" настаивал на сумме от 70 до 75 млн евро. Поэтому клуб взял паузу.

Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшее время, потому что парижане стремятся усилить центр защиты перед новым сезоном.

Конкурентом "ПСЖ" является "Ньюкасл", где владельцы из Саудовской Аравии готовы заплатить за Забарного 70 млн евро и дать "Борнмуту" процент от перепродажи.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей за Борнмут, отметившись одним ассистом, и стал ключевым игроком команды в обороне.

Напомним, президенту США Дональду Трампу отдали кубок "Челси", а футболисты полетят в Лондон с копией.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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