Мудрик може повернутися на поле швидше, ніж очікувалося

Михайло Мудрик відповідає на запитання. Кадр із відео

Футбольна Асоціація Англії висунула офіційне обвинувачення гравцеві збірної України Михайлу Мудрику у справі про порушення антидопінгових правил. В організмі футболіста "Челсі" було виявлено мельдоній.

Ця речовина заборонена в професійному спорті, повідомляє Guardian.

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Коли Мудрик повернеться на поле

У разі співпраці з комісією та часткового визнання провини український вінгер може розраховувати на скорочення терміну. За оптимістичним сценарієм він повернеться на поле навесні 2026 року. Якщо ж справа піде жорстким шляхом, дискваліфікація триватиме до кінця 2028 року.

Михайло Мудрик у збірній України. Кадр із відео

Поки Мудрик відсторонений від тренувань та матчів, клуб продовжує виплачувати йому зарплату. Крім того, "Шахтар", колишній клуб футболіста, може не отримати бонусні виплати, передбачені контрактом. Усе залежить від того, скільки часу Мудрик проведе поза грою і як розвиватиметься юридична частина історії.

Футболіст уже залучив до справи відому юридичну фірму, яка раніше захищала Поля Погба. Це свідчить про серйозний підхід і спробу скоротити санкції. Важливо й те, що в публічних заявах Мудрик не заперечував сам факт наявності речовини, але стверджує, що не вживав її усвідомлено.

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