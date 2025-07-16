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Куда исчез Андрей Воронин и чем он сейчас занимается

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 13:33
Где сейчас Андрей Воронин и чем занимается экс-футболист сборной Украины
Андрей Воронин в составе сборной Украины. Фото: УНИАН

Андрей Воронин был одним из самых любимых футболистов сборной Украины у болельщиков. Его стремление атаковать и веселый характер всегда выделяли игрока на фоне партнеров. 

В последнее время об участнике ЧМ-2006 и Евро-2012 почти ничего не известно, но мы собрали всю информацию о бывшем форварде в материала Новини.LIVE. 

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После начала полномасштабной войны России против Украины Андрей Воронин не стал молчать. Один из самых узнаваемых украинских футболистов Европы отказался поддерживать режим и вскоре покинул Россию. 

Андрей Воронин
Воронин в матче против сборной Чехии. Фото: УНИАН

Он больше не живет в Москве, где когда-то выступал за "Динамо", и оборвал все связи с местным футболом. Воронин подчеркивает: для него вопрос был однозначным, он не может находиться в стране, которая атакует его родину. После этого он почти исчез из футбольной тренерской деятельности.  

Андрей Воронин
Андрей Воронин и Андрей Шевченко. Фото: УНИАН

Где сейчас Андрей Воронин

Но исчезновение экс-форварда сборной Украины не привело к его молчанию. Воронин начал активно выступать в медийной сфере: в интервью, эфирах, подкастах. Он комментирует не только футбол, но и говорит о войне, судьбах людей, правде, которая важнее титулов. 

Андрей Воронин
Андрей Воронин после окончания карьеры. Фото: instagram.com/voroninandrey/

Сегодня Воронин живет в Европе, держится особняком от политики, но остается своим для украинских болельщиков. При любом удобном случае Андрей напоминает о том, что происходит в его родной стране и обращает внимание на проблемы беженцев и переселенцев. 

Будущее в профессиональном спорте

Свое возвращение в большой футбол Воронин не исключает, но только в стране, где его позиция будет услышана и уважаема. У него есть узнаваемость и авторитет в мировом футболе, однако пока 45-летний одессит не видит себя в тесном взаимодействии со спортом. 

Андрей Воронин провел более 70 матчей за сборную Украины, играл за немецкие "Байер" и "Герту", а также английский "Ливерпуль". Форвард долгое время считался одним из самых успешных украинских легионеров. Защищал цвета национальной команде на Кубке Мира-2006, где сборная дошла до четвертьфинала. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Ливерпуль Байер Андрей Воронин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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