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Главная Спорт Сезон для Зинченко начался с вопросов — что ждет игрока

Сезон для Зинченко начался с вопросов — что ждет игрока

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 11:37
У Зинченко проблемы с перспективами и трансфером из Арсенала
Александр Зинченко и Букайо Сака. Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник сборной Украины Александр Зинченко провел первую тренировку в составе "Арсенала" этим летом. Опытный футболист вернулся в общую группу, начал полноценную подготовку к новому сезону и выглядит физически готовым.

Но вокруг его роли в команде по-прежнему больше тишины, чем ясности, сообщает портал Новини.LIVE.

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Александр Зинченко до сих пор не знает, в каком клубе проведет сезон 2025/2026. Ранее активно обсуждался вариант с "Миланом", но итальянский клуб официально отказался от идеи трансфера. Другим потенциальным интересантом был "Вест Хэм". Однако в последние недели лондонцы практически не проявлял активности в отношении украинца. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/zinchenko/

Где будет играть Зинченко

Защитник "Арсенала" не фигурирует в числе ключевых игроков на сезон и может снова провести его на скамейке запасных, что ударит по перспективах Зинченко в сборной Украины. "Канониры" ищут игроков на позиции, на которых играет Александр, и его ситуация становится все более сложной. 

Времени на раздумья у игрока осталось не так много. Если Зинченко хочет получать стабильную игровую практику, ему важно рассмотреть все предложения, которые будут поступать. "Арсенал" готов продать игрока, на которого не рассчитывает тренерский штаб. До закрытия трансферного окна осталось еще много времени, но футболисту не стоит медлить с решением этой проблемы. 

Напомним, у Михаила Мудрика может появиться шанс избежать четырехлетней дисквалификации. 

Известный в прошлом футболист киевского "Динамо" объявлен в розыск из-за проблем с законом. 

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Французский "ПСЖ" принял важное решение по поводу переговоров о трансфере Ильи Забарного. 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Арсенал
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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