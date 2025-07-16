В звезду ММА стреляли в Махачкале — что стало с бойцом

Тимур Хизриев в октагоне. Фото: instagram.com/khizriew111/

В столице Дагестана совершено дерзкое нападение на известного бойца смешанных единоборств Тимура Хизриева. Двое мужчин с травматическим оружием подстерегли спортсмена на парковке и попытались атаковать.

Инцидент произошел в центре города, когда Хизриев подошёл к своему автомобилю, сообщают российские СМИ.

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Неизвестные подбежали к нему со спины и открыли огонь. Несмотря на внезапность, боец успел отреагировать. Он повалил на землю одного из нападавших и покинул место происшествия. Это позволило ему избежать серьезных последствий и, возможно, спасти себе жизнь.

Тимур Хизриев на тренировке. Фото: instagram.com/khizriew111/

Что известно о нападавших и расследовании

Злоумышленники скрылись на белом автомобиле марки "Лада Приора". Предположительно, их ждал сообщник. После происшествия в городе был введён оперативный план "Перехват", полиция ведет розыск участников нападения.

Официальных комментариев от самого Хизриева не поступало. Известно, что он не получил серьезных повреждений и в ближайшее время может выступить с заявлением.

Напомним, известный бывший футболист "Динамо" объявлен в розыск из-за проблем с правосудием.

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