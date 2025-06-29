Сборная Украины U18 завоевала 15 золотых медалей на ЧМ по ММА в Бразилии

Сборная Украины по ММА. Фото: UF MMA

С 16 по 22 июня сборная Украины U18 триумфально выступила на любительском чемпионате мира GAMMA, который состоялся в Сан-Пауло, Бразилия. Сине-желтые стали одними из лучших в своей возрастной категории.

Сборная Украины стала второй в общем зачете среди 42 стран и первой в возрастной категории до 18 лет, сообщила пресс-служба UF MMA.

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Сборная Украины по ММА. Фото: UF MMA

Невероятный успех команды Украины

Сборная UF MMA до 18 лет завоевала 15 золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей.

Золотые медали завоевали Ростислав Ничипоренко, Михаил Слобоцкий, Иван Кириллов, Андрей Майданюк, Максим Шимченко, Виталий Кисленко, Станислав Михневич, Анастасия Кучеренко, Артем Захарчук, Андрей Иголкин, Вероника Кузь, Ева Шаповалова, Роман Бондарюк, Кирилл Коломиец (дважды).

Серебро завоевали Ярослава Рудица, Анастасия Пономаренко, Михаил Бибик, Назарий Кудрявцев, Мария Хоменко (дважды).

Бронзовые награды получили Денис Кособура, Виталий Дидковский, Даниил Чернецкий, Михаил Прядко, Анастасия Росинская и Олег Корсаков.

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