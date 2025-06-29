Збірна України U18 здобула 15 золотих медалей на ЧС з ММА в Бразилії

Збірна України з ММА. Фото: UF MMA

З 16 по 22 червня збірна України U18 тріумфально виступила на аматорському чемпіонаті світу GAMMA, що відбувся в Сан-Пауло, Бразилія. Синьо-жовті стали одніми з найкращих у своїй віковій категорії.

Збірна України стала другою в загальному заліку серед 42 країн та першою у віковій категорії до 18 років, повідомила пресслужба UF MMA.

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Збірна України з ММА. Фото: UF MMA

Неймовірний успіх команди України

Збірна UF MMA до 18 років здобула 15 золотих, шість срібних і шість бронзових медалей.

Золоті медалі вибороли Ростислав Ничипоренко, Михайло Слобоцький, Іван Кирилов, Андрій Майданюк, Максим Шимченко, Віталій Кисленко, Станіслав Міхневич, Анастасія Кучеренко, Артем Захарчук, Андрій Іголкін, Вероніка Кузь, Єва Шаповалова, Роман Бондарюк, Кирило Коломієць (двічі).

Срібло здобули Ярослава Рудиця, Анастасія Пономаренко, Михайло Бібік, Назарій Кудрявцев, Марія Хоменко (двічі).

Бронзові нагороди отримали Денис Кособура, Віталій Дідковський, Даниїл Чернецький, Михайло Прядко, Анастасія Росінська та Олег Корсаков.

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