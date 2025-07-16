У зірку ММА стріляли в Махачкалі — що стало з бійцем

Тимур Хізрієв в октагоні. Фото: instagram.com/khizriew111/

У столиці Дагестану скоєно зухвалий напад на відомого бійця змішаних єдиноборств Тимура Хізрієва. Двоє чоловіків із травматичною зброєю підстерегли спортсмена на паркінгу та спробували атакувати.

Інцидент стався в центрі міста, коли Хізрієв підійшов до свого автомобіля, повідомляють російські ЗМІ.

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Невідомі підбігли до нього зі спини та відкрили вогонь. Попри раптовість, боєць встиг відреагувати. Він повалив на землю одного з нападників та залишив місце події. Це дозволило йому уникнути серйозних наслідків і, можливо, врятувати собі життя.

Тимур Хізрієв на тренуванні. Фото: instagram.com/khizriew111/

Що відомо про нападників та розслідування

Зловмисники зникли на білому автомобілі марки "Лада Пріора". Імовірно, на них чекав спільник. Після події в місті було введено оперативний план "Перехоплення", поліція веде розшук учасників нападу.

Офіційних коментарів від самого Хізрієва не надходило. Відомо, що він не зазнав серйозних ушкоджень та найближчим часом може виступити із заявою.

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