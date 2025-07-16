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Головна Спорт Сезон для Зінченка почався із запитань — що чекає на гравця

Сезон для Зінченка почався із запитань — що чекає на гравця

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 11:37
У Зінченка проблеми з перспективами та трансфером з Арсеналу
Олександр Зінченко та Букайо Сака. Фото: instagram.com/zinchenko/

Захисник збірної України Олександр Зінченко провів перше тренування у складі "Арсеналу" цього літа. Досвідчений футболіст повернувся в загальну групу, почав повноцінну підготовку до нового сезону та виглядає фізично готовим.

Але навколо його ролі в команді, як і раніше, більше тиші, ніж ясності, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Зінченко досі не знає, в якому клубі проведе сезон 2025/2026. Раніше активно обговорювався варіант із "Міланом", але італійський клуб офіційно відмовився від ідеї трансферу. Іншим потенційним покупцем був "Вест Гем". Проте останніми тижнями лондонці практично не проявляли активності щодо українця.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/zinchenko/

Де гратиме Зінченко

Захисник "Арсеналу" не фігурує серед ключових гравців на сезон та може знову провести його на лаві запасних, що вдарить по перспективах Зінченка в збірній України. "Каноніри" шукають гравців на позиції, на яких грає Олександр, і його ситуація стає дедалі складнішою.

Часу на роздуми у гравця залишилося не так багато. Якщо Зінченко хоче отримувати стабільну ігрову практику, йому важливо розглянути всі пропозиції, які надходитимуть. "Арсенал" готовий продати гравця, на якого не розраховує тренерський штаб. До закриття трансферного вікна залишилося ще багато часу, але футболістові не варто зволікати з розв'язанням цієї проблеми.

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спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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