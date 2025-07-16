Де зараз Андрій Воронін і чим займається ексфутболіст збірної України

Андрій Воронін у складі збірної України. Фото: УНІАН

Андрій Воронін був одним із найулюбленіших футболістів збірної України у вболівальників. Його прагнення атакувати та веселий характер завжди виділяли гравця на тлі партнерів.

Останнім часом про учасника ЧС-2006 і Євро-2012 майже нічого не відомо, але ми зібрали всю інформацію про колишнього форварда в матеріалі Новини.LIVE.

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Після початку повномасштабної війни Росії проти України Андрій Воронін не став мовчати. Один із найвпізнаваніших українських футболістів Європи відмовився підтримувати режим та незабаром залишив Росію.

Воронін у матчі проти збірної Чехії. Фото: УНІАН

Він більше не живе в Москві, де колись виступав за "Динамо", і обірвав усі зв'язки з місцевим футболом. Воронін підкреслює: для нього питання було однозначним, він не може перебувати в країні, яка атакує його батьківщину. Після цього він майже зник із футбольної тренерської діяльності.

Андрій Воронін та Андрій Шевченко. Фото: УНІАН

Де зараз Андрій Воронін

Але зникнення ексфорварда збірної України не призвело до його мовчання. Воронін почав активно виступати в медійній сфері: в інтерв'ю, ефірах, подкастах. Він коментує не лише футбол, а й говорить про війну, долі людей, правду, яка важливіша за титули.

Андрій Воронін після закінчення кар'єри. Фото: instagram.com/voroninandrey/

Сьогодні Воронін живе в Європі, тримається осібно від політики, але залишається своїм для українських уболівальників. За будь-якої слушної нагоди Андрій нагадує про те, що відбувається в його рідній країні та звертає увагу на проблеми біженців та переселенців.

Майбутнє в професійному спорті

Своє повернення у великий футбол Воронін не виключає, але тільки в країні, де його позицію почують та поважатимуть. У нього є впізнаваність і авторитет у світовому футболі, проте поки що 45-річний одесит не бачить себе в тісній взаємодії зі спортом.

Андрій Воронін провів понад 70 матчів за збірну України, грав за німецькі "Баєр" та "Герту", а також англійський "Ліверпуль". Форвард довгий час вважався одним із найуспішніших українських легіонерів. Захищав кольори національної команди на Кубку Світу-2006, де збірна дійшла до чвертьфіналу.

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