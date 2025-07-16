Де зараз Андрій Воронін і чим займається ексфутболіст збірної України

Куди зник Андрій Воронін і чим він зараз займається
Андрій Воронін був одним із найулюбленіших футболістів збірної України у вболівальників. Його прагнення атакувати та веселий характер завжди виділяли гравця на тлі партнерів.
Останнім часом про учасника ЧС-2006 і Євро-2012 майже нічого не відомо, але ми зібрали всю інформацію про колишнього форварда в матеріалі Новини.LIVE.
Після початку повномасштабної війни Росії проти України Андрій Воронін не став мовчати. Один із найвпізнаваніших українських футболістів Європи відмовився підтримувати режим та незабаром залишив Росію.
Він більше не живе в Москві, де колись виступав за "Динамо", і обірвав усі зв'язки з місцевим футболом. Воронін підкреслює: для нього питання було однозначним, він не може перебувати в країні, яка атакує його батьківщину. Після цього він майже зник із футбольної тренерської діяльності.
Де зараз Андрій Воронін
Але зникнення ексфорварда збірної України не призвело до його мовчання. Воронін почав активно виступати в медійній сфері: в інтерв'ю, ефірах, подкастах. Він коментує не лише футбол, а й говорить про війну, долі людей, правду, яка важливіша за титули.
Сьогодні Воронін живе в Європі, тримається осібно від політики, але залишається своїм для українських уболівальників. За будь-якої слушної нагоди Андрій нагадує про те, що відбувається в його рідній країні та звертає увагу на проблеми біженців та переселенців.
Майбутнє в професійному спорті
Своє повернення у великий футбол Воронін не виключає, але тільки в країні, де його позицію почують та поважатимуть. У нього є впізнаваність і авторитет у світовому футболі, проте поки що 45-річний одесит не бачить себе в тісній взаємодії зі спортом.
Андрій Воронін провів понад 70 матчів за збірну України, грав за німецькі "Баєр" та "Герту", а також англійський "Ліверпуль". Форвард довгий час вважався одним із найуспішніших українських легіонерів. Захищав кольори національної команди на Кубку Світу-2006, де збірна дійшла до чвертьфіналу.
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