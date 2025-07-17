ФИФА меняет правила футбола — это касается пенальти и VAR

ФИФА снова меняет футбол — что изменится при пробитии пенальти
В высших футбольных инстанциях обсуждают изменения, которые могут кардинально повлиять на судьбу матчей. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) предложил пересмотреть два ключевых элемента игры.
Речь идет о пробитии пенальти и роли VAR, сообщает The Times.
Главная идея заключается в том, чтобы отменить добивание после пенальти. Если удар с 11 метров парирован голкипером или попадает в каркас ворот, то момент будет считаться завершенным. У игроков не будет шанса на добивание даже в упор.
В IFAB считают, что это повысит справедливость и устранит неоднозначные эпизоды с добиванием, особенно в случаях, когда игроки вбегают в штрафную раньше времени. Эта новация уже вызвала жаркие дискуссии среди специалистов и болельщиков по всему миру.
VAR вмешается в еще больше решений
Помимо пенальти, FIFA готова расширить полномочия VAR. Планируется добавить два новых пункта, которые судьи смогут пересматривать: правильность назначения или не назначения угловых ударов, а также ситуации со вторыми желтыми карточками, которые ведут к удалению игрока. До этого такие эпизоды не входили в компетенцию видеоассистента.
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