ФИФА меняет правила футбола — это касается пенальти и VAR

Анхель Ди Мария бьет пенальти в ворота "Челси". Фото: Reuters/Mike Segar

В высших футбольных инстанциях обсуждают изменения, которые могут кардинально повлиять на судьбу матчей. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) предложил пересмотреть два ключевых элемента игры.

Речь идет о пробитии пенальти и роли VAR, сообщает The Times.

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Главная идея заключается в том, чтобы отменить добивание после пенальти. Если удар с 11 метров парирован голкипером или попадает в каркас ворот, то момент будет считаться завершенным. У игроков не будет шанса на добивание даже в упор.

Вратарь после пенальти. Фото: Reuters

В IFAB считают, что это повысит справедливость и устранит неоднозначные эпизоды с добиванием, особенно в случаях, когда игроки вбегают в штрафную раньше времени. Эта новация уже вызвала жаркие дискуссии среди специалистов и болельщиков по всему миру.

VAR вмешается в еще больше решений

Помимо пенальти, FIFA готова расширить полномочия VAR. Планируется добавить два новых пункта, которые судьи смогут пересматривать: правильность назначения или не назначения угловых ударов, а также ситуации со вторыми желтыми карточками, которые ведут к удалению игрока. До этого такие эпизоды не входили в компетенцию видеоассистента.

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