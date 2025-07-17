Беллингем не сыграет до октября из-за проблем со здоровьем

Джуд Беллингем и Гонсало Гарсия в матче против "ПСЖ". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Хавбек сборной Англии и мадридского "Реала" Джуд Беллингем перенес хирургическое вмешательство на плече. Он выбыл из строя как минимум на десять недель.

Решение об операции принималось давно, но сам футболист откладывал его до завершения сезона и клубного чемпионата мира, сообщает Marca.

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Накануне начала сезона 2025/26 "Реал" остался без одного из своих лидеров центра поля. Джуд Беллингем не поможет команде в августе и сентябре, и, скорее всего, его возвращение состоится только в октябре.

Джуд не сыграет в первых турах Ла Лиги, может пропустить старт Лиги чемпионов, а также, если не успеет восстановиться, матч за Суперкубок Европы. Вся схема Хаби Алонсо потребует перенастройки в его отсутствие.

Джуд Беллингем перед игрой. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Кто заменит Беллингема в стартовом составе

На роль временной замены рассматриваются Арда Гюлер и Феде Вальверде. Однако ни один из них не обладает той же креативностью и напором, которые Беллингем привнес в игру "Реала" с первых дней. Тренерский штаб будет искать новые варианты, чтобы закрыть брешь в центре.

По словам самого Джуда, операция была "неизбежной". Он чувствовал серьезный дискомфорт и не мог играть в полную силу, поскольку берег плечо в последних матчах.

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