Ліверпуль витратить 220 млн євро на гравців, які замінять Діаса

Александер Ісак святкує гол. Фото: instagram.com/alex_isak/

Англійський "Ліверпуль" не закінчив роботу на трансферному ринку. Чемпіони АПЛ планують витратити чергові 220 млн євро на посилення складу.

"Червоні" збираються запросити на "Енфілд" ще двох зірок футболу, повідомляє Diario AS.

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Після активного старту трансферного вікна "Ліверпуль" збирається підсилитися ще двома атакувальними футболістами. Загальна сума потенційних угод може досягти значних 220 млн євро.

Родріго перед матчем "Реала". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Кого хоче підписати "Ліверпуль"

Першою метою "червоних" став футболіст "Реала" Родріго. Англійці бачать у ньому ідеальну заміну Луїсу Діасу, якого планують продати в Саудівську Аравію. "Ліверпуль" уже відхилив пропозицію від "Баварії" та чекає на вигідніші умови для трансферу.

"Реал" оцінює Родріго в суму близько 100 млн євро. Найближчим часом "Ліверпуль" планує відправити в Мадрид офіційного представника для початку переговорів. У клубі розраховують закрити угоду до старту сезону.

Паралельно "Ліверпуль" готує пропозицію на 120 мільйонів євро за Александера Ісака з "Ньюкасла". Швед вразив своєю грою минулого сезону та став пріоритетом на позицію центрального форварда. Новий тренерський штаб вважає, що саме він може скласти ідеальний тандем із Дарвіном Нуньєсом.

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