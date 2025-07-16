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Главная Спорт Ливерпуль приготовил еще 200 млн евро на двух игроков

Ливерпуль приготовил еще 200 млн евро на двух игроков

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 12:11
Ливерпуль потратит 220 млн евро на игроков, которые заменят Диаса
Александер Исак празднует гол. Фото: instagram.com/alex_isak/

Английский "Ливерпуль" не закончил работу на трансферном рынке. Чемпионы АПЛ планируют потратить очередные 220 млн евро на усиление состава.

"Красные" собираются пригласить на "Энфилд" еще двух звезд футбола, сообщает Diario AS

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После активного старта трансферного окна "Ливерпуль" собирается усилиться еще двумя атакующими футболистами. Общая сумма потенциальных сделок может достичь внушительных 220 млн евро. 

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Родриго
Родриго перед матчем "Реала". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Кого хочет подписать "Ливерпуль" 

Первой целью "красных" стал футболист "Реала" Родриго. Англичане видят в нем идеальную замену Луису Диасу, которого планируют продать в Саудовскую Аравию. "Ливерпуль" уже отклонил предложение от "Баварии" и ждет более выгодных условий для трансфера. 

"Реал" оценивает Родриго в сумму около 100 млн евро. В ближайшее время "Ливерпуль" планирует отправить в Мадрид официального представителя для начала переговоров. В клубе рассчитывают закрыть сделку до старта сезона. 

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Параллельно "Ливерпуль" готовит предложение на 120 миллионов евро за Александера Исака из "Ньюкасла". Швед впечатлил своей игрой в прошлом сезоне и стал приоритетом на позицию центрального форварда. Новый тренерский штаб считает, что именно он может составить идеальный тандем с Дарвином Нуньесом. 

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футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Ньюкасл Юнайтед Ливерпуль Александер Исак
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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