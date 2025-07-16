Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Магучих выиграла золотую медаль турнира в Бельгии

Магучих выиграла золотую медаль турнира в Бельгии

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 22:14
Магучих неожиданно разделила золото на Континентальном туре в Льеже
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

В бельгийском Льеже прошли соревнования по прыжкам в высоту в рамках "бронзового" этапа Континентального тура World Athletics. Украину представила олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих.

Украинская легкоатлетка стала победительницей турнира, сообщило "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте также:
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Ужасная победа Магучих

Магучих показала один из худших прыжков в сезоне, но этого было достаточно, чтобы разделить первое место с американкой Черити Гафнагель.

В секторе соревновались семь прыгуний, а главной соперницей украинки была Гафнагель, которая шла 16-й в мировом рейтинге. Магучих начала выступление с высоты 1.91 м, преодолев ее со второй попытки, пропустила 1.94 м и не использовала все попытки на 1.96 м.

Гафнагель повторила результат 1.91 м, а затем не смогла перепрыгнуть 1.96 м. Бронзовую награду завоевала чешка Михаэла Груба (1.86 м).

Результат 1.91 м стал самым низким для Магучих в медальных стартах с июня 2022 года, когда она заняла пятое место в Стокгольме (1.89 м).

Этим летом украинка завоевала два серебра на этапах Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже, где уступила Николе Олислагерс.

Следующий старт Магучих пройдет 19 июля на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. Вместе с ней выступит Юлия Левченко, которая 15 июля стала второй в Италии с результатом 1.97 м.

Напомним, чем сейчас занимается Андрей Воронин, который после полномасштабного вторжения покинул Россию.

Украинский левый вингер Михаил Мудрик имеет небольшие шансы сыграть в 2026 году.

Бывший игрок киевского "Динамо" из Бразилии разыскивается полицией.

Бельгия Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации