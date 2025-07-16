Магучих неожиданно разделила золото на Континентальном туре в Льеже

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

В бельгийском Льеже прошли соревнования по прыжкам в высоту в рамках "бронзового" этапа Континентального тура World Athletics. Украину представила олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих.

Украинская легкоатлетка стала победительницей турнира, сообщило "Суспільне Спорт".

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Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Ужасная победа Магучих

Магучих показала один из худших прыжков в сезоне, но этого было достаточно, чтобы разделить первое место с американкой Черити Гафнагель.

В секторе соревновались семь прыгуний, а главной соперницей украинки была Гафнагель, которая шла 16-й в мировом рейтинге. Магучих начала выступление с высоты 1.91 м, преодолев ее со второй попытки, пропустила 1.94 м и не использовала все попытки на 1.96 м.

Гафнагель повторила результат 1.91 м, а затем не смогла перепрыгнуть 1.96 м. Бронзовую награду завоевала чешка Михаэла Груба (1.86 м).

Результат 1.91 м стал самым низким для Магучих в медальных стартах с июня 2022 года, когда она заняла пятое место в Стокгольме (1.89 м).

Этим летом украинка завоевала два серебра на этапах Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже, где уступила Николе Олислагерс.

Следующий старт Магучих пройдет 19 июля на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. Вместе с ней выступит Юлия Левченко, которая 15 июля стала второй в Италии с результатом 1.97 м.

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