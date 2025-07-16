Магучіх несподівано розділила золото на Континентальному турі в Льєжі

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

У бельгійському Льєжі пройшли змагання зі стрибків у висоту в рамках "бронзового" етапу Континентального туру World Athletics. Україну представила олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх.

Українська легкоатлетка стала переможницею турніру, повідомило "Суспільне Спорт".

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Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Жахлива перемога Магучіх

Магучіх показала один з найгірших стрибків у сезоні, але цього було достатньо, щоб розділити перше місце з американкою Черіті Гафнагель.

У секторі змагалися сім стрибунок, а головною суперницею українки була Гафнагель, яка йшла 16-ю в світовому рейтингу. Магучіх розпочала виступ із висоти 1.91 м, подолавши її з другої спроби, пропустила 1.94 м і не використала всі спроби на 1.96 м.

Гафнагель повторила результат 1.91 м, а потім не змогла перестрибнути 1.96 м. Бронзову нагороду здобула чешка Міхаела Груба (1.86 м).

Результат 1.91 м став найнижчим для Магучіх у медальних стартах із червня 2022 року, коли вона посіла п’яте місце в Стокгольмі (1.89 м).

Цього літа українка здобула два срібла на етапах Діамантової ліги в Стокгольмі та Парижі, де поступилась Ніколі Оліслагерс.

Наступний старт Магучіх пройде 19 липня на етапі Діамантової ліги в Лондоні. Разом з нею виступить Юлія Левченко, яка 15 липня стала другою в Італії з результатом 1.97 м.

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