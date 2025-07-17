Беллінгем не зіграє до жовтня через проблеми зі здоров'ям

Реал буде змушений довго грати без одного зі своїх лідерів
Хавбек збірної Англії та мадридського "Реала" Джуд Беллінгем переніс хірургічне втручання на плечі. Він вибув з ладу щонайменше на десять тижнів.
Рішення про операцію ухвалювали давно, але сам футболіст відкладав його до завершення сезону та клубного чемпіонату світу, повідомляє Marca.
Напередодні початку сезону 2025/26 "Реал" залишився без одного зі своїх лідерів центру поля. Джуд Беллінгем не допоможе команді в серпні та вересні, і, найімовірніше, його повернення відбудеться тільки в жовтні.
Джуд не зіграє в перших турах Ла-Ліги, може пропустити старт Ліги чемпіонів, а також, якщо не встигне відновитися, матч за Суперкубок Європи. Уся схема Хабі Алонсо потребуватиме переналаштування за його відсутності.
Хто замінить Беллінгема в стартовому складі
На роль тимчасової заміни розглядаються Арда Гюлер та Феде Вальверде. Однак жоден із них не володіє тією ж креативністю і напором, які Беллінгем привніс у гру "Реала" з перших днів. Тренерський штаб шукатиме нові варіанти, щоб закрити пролом у центрі.
За словами самого Джуда, операція була "неминучою". Він відчував серйозний дискомфорт та не міг грати на повну силу, оскільки беріг плече в останніх матчах.
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