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Головна Спорт Реал буде змушений довго грати без одного зі своїх лідерів

Реал буде змушений довго грати без одного зі своїх лідерів

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 08:46
Беллінгем не зіграє до жовтня через проблеми зі здоров'ям
Джуд Беллінгем та Гонсало Гарсія в матчі проти "ПСЖ". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Хавбек збірної Англії та мадридського "Реала" Джуд Беллінгем переніс хірургічне втручання на плечі. Він вибув з ладу щонайменше на десять тижнів.

Рішення про операцію ухвалювали давно, але сам футболіст відкладав його до завершення сезону та клубного чемпіонату світу, повідомляє Marca.

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Напередодні початку сезону 2025/26 "Реал" залишився без одного зі своїх лідерів центру поля. Джуд Беллінгем не допоможе команді в серпні та вересні, і, найімовірніше, його повернення відбудеться тільки в жовтні.

Джуд не зіграє в перших турах Ла-Ліги, може пропустити старт Ліги чемпіонів, а також, якщо не встигне відновитися, матч за Суперкубок Європи. Уся схема Хабі Алонсо потребуватиме переналаштування за його відсутності.

Джуд Беллингем
Джуд Беллінгем перед грою. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Хто замінить Беллінгема в стартовому складі

На роль тимчасової заміни розглядаються Арда Гюлер та Феде Вальверде. Однак жоден із них не володіє тією ж креативністю і напором, які Беллінгем привніс у гру "Реала" з перших днів. Тренерський штаб шукатиме нові варіанти, щоб закрити пролом у центрі.

За словами самого Джуда, операція була "неминучою". Він відчував серйозний дискомфорт та не міг грати на повну силу, оскільки беріг плече в останніх матчах.

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спорт футбол Реал Мадрид Джуд Беллінгем Іспанська Ла Ліга
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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