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Главная Спорт Усик удивил Дюбуа во время финальной пресс-конференции

Усик удивил Дюбуа во время финальной пресс-конференции

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 16:15
Усик встретил Дюбуа в образе Гетьмана на пресс-конференции
Александр Усик отвечает на вопросы. Кадр из видео

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" прошла финальная пресс-конференция Александра Усика, Даниэля Дюбуа и их представителей перед боем, который пройдет 19 июля. Украинский чемпион выглядел уверенно. 

Образ Усика снова приятно удивил его поклонников, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В четверг, 17 июля, на стадионе "Уэмбли" состоялась финальная пресс-конференция с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа, а также их менеджером Эгиса Климаса и Фрэнка Уоррена. Чемпион мира выглядел сдержанным, но уверенным в собственных силах. Претенденту на титул пришлось буквально через слово упоминать, что он готов к реваншу. 

Александр Усик
Александр Усик перед пресс-конференцией. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Чем удивил Усик 

Украинский боксер появился на мероприятии в образе Гетьмана, торжественном черно-белом наряде, который произвел впечатление и на Даниэля Дюбуа, и на всех, кто посетил пресс-конференцию. Усик заявил, что его мотивирует то, как соотечественники боксера сражаются на фронте, и он не сомневается в своей победе. Эгис Климас добавил, что соперник украинца остался тем же парнем, которого Александр уже побеждал. 

Даниэль Дюбуа
Даниэль Дюбуа и Фрэнк Уоррен. Кадр из видео

Представители Дюбуа пытались вступить в словесную перепалку с оппонентами, а поклонники Дюбуа из зала постоянно поддерживали его аплодисментами и выкриками. Сам Даниэль заявил, что стал значительно более опытным и опасным боксером. Он не сомневается, что выиграет бой, и посвятит победу покойному отцу. 

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спорт Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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