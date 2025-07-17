Усик зустрів Дюбуа в образі Гетьмана на пресконференції

Олександр Усик відповідає на запитання. Кадр із відео

У Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбулася фінальна пресконференція Олександра Усика, Даніеля Дюбуа та їхніх представників перед боєм, який відбудеться 19 липня. Український чемпіон виглядав упевнено.

Образ Усика знову приємно здивував його шанувальників, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 17 липня, на стадіоні "Вемблі" відбулася фінальна пресконференція за участю Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, а також їхніх менеджерів Егіса Клімаса та Френка Воррена. Чемпіон світу виглядав стриманим, але впевненим у власних силах. Претенденту на титул довелося буквально через слово згадувати, що він готовий до реваншу.

Олександр Усик перед пресконференцією. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Чим здивував Усик

Український боксер з'явився на заході в образі Гетьмана, урочистому чорно-білому вбранні, яке справило враження і на Даніеля Дюбуа, і на всіх, хто відвідав пресконференцію. Усик заявив, що його мотивує те, як співвітчизники боксера б'ються на фронті, і він не сумнівається у своїй перемозі. Егіс Клімас додав, що суперник українця залишився тим самим хлопцем, якого Олександр уже перемагав.

Даніель Дюбуа та Френк Воррен. Кадр із відео

Представники Дюбуа намагалися вступити в словесну перепалку з опонентами, а шанувальники Дюбуа із залу постійно підтримували його оплесками та вигуками. Сам Даніель заявив, що став значно досвідченішим та небезпечнішим боксером. Він не сумнівається, що виграє бій, і присвятить перемогу покійному батькові.

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