Усик заговорив про завершення кар'єри після бою з Дюбуа

Олександр Усик за декілька діб до бою. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Український чемпіон Олександр Усик відверто розповів про те, чому думка про завершення кар'єри вже давно не здається йому неприйнятною.

За декілька днів до масштабного бою з Даніелем Дюбуа в Лондоні український спортсмен в інтерв'ю YouTube-каналу Френка Воррена зізнався, що все частіше думає не про суперників, а про сім'ю.

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Олександр Усик зізнався, що тепер для нього на першому місці стоять не титули та рекорди, а рідні: двоє синів, дочки, дружина. Спортсмен із сумом зазначив, що довгі місяці тренувань забирають у нього не тільки сили, а й дорогоцінний час поруч із дітьми.

"Іноді я буваю вдома лише чотири з половиною місяці на рік", — заявив боксер.

Олександр Усик під час тренування перед реваншем. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Кінець кар'єри Усика вже близький

Підготовка до кожного бою забирає пів року життя. Решту місяців він намагається бути поруч із сім'єю, але цього недостатньо. Саме тому Усик все більше схиляється до того, щоб поставити крапку красиво. Зупинятися він не поспішає, але пріоритети змінюються.

Уже 19 липня на легендарному "Вемблі" Усик втретє вийде на ринг проти Дюбуа. У попередніх боях він перемагав британця за очками: спочатку роздільним рішенням суддів, потім одноголосним. Цей бій може стати останньою главою великої історії.

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