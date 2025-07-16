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Головна Спорт Усик назвав єдиного суперника, якого він не поважає після їх бою

Усик назвав єдиного суперника, якого він не поважає після їх бою

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 19:50
Усик через слова про маму назвав Хука єдиним суперником, якого він не поважає
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик готується до бою з власником титулу IBF Даніелем Дюбуа. Весь час підготовки суперник та його команда стараються багато говорити, щоб вивести українця з психологічної рівноваги.

Однак, Дюбуа не був тим суперником, якого Усик не поважає після їх бою, повідомив портал The Mirror.

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Олександр Усик. Фото: Reuters

Кого Усик не поважає зі своїх суперників

Усик розповів, що єдиним суперником, якого він не любить є ексчемпіона Марко Хук. Олександр пояснив, що німець образив його матір перед їхнім боєм у 2017 році в чвертьфіналі World Boxing Super Series.

"Я люблю людей і поважаю суперників, але Хук — погана людина через образливі слова про мою маму", — сказав Усик.

Під час дуелі поглядів у Берліні Хук штовхнув Усика та сказав образливі слова у його бік. Потім українець домінував над суперником в ринзі та достроково переміг.

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Олександр Усик бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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