Усик через слова про маму назвав Хука єдиним суперником, якого він не поважає

Усик назвав єдиного суперника, якого він не поважає після їх бою
Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик готується до бою з власником титулу IBF Даніелем Дюбуа. Весь час підготовки суперник та його команда стараються багато говорити, щоб вивести українця з психологічної рівноваги.
Однак, Дюбуа не був тим суперником, якого Усик не поважає після їх бою, повідомив портал The Mirror.
Кого Усик не поважає зі своїх суперників
Усик розповів, що єдиним суперником, якого він не любить є ексчемпіона Марко Хук. Олександр пояснив, що німець образив його матір перед їхнім боєм у 2017 році в чвертьфіналі World Boxing Super Series.
"Я люблю людей і поважаю суперників, але Хук — погана людина через образливі слова про мою маму", — сказав Усик.
Під час дуелі поглядів у Берліні Хук штовхнув Усика та сказав образливі слова у його бік. Потім українець домінував над суперником в ринзі та достроково переміг.
Нагадаємо, раніше ми повідомили, як жив Андрій Воронін після завершення кар'єри.
Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик ще має примарний шанс зіграти в 2026 році.
Усик допоможе найталановитішій українській боксерці провести бій на "Вемблі".
Колишній гравець київського "Динамо" знаходиться в розшуку поліції.
Читайте Новини.LIVE!