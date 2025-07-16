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Главная Спорт Усик назвал единственного соперника, которого он не уважает

Усик назвал единственного соперника, которого он не уважает

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 19:50
Усик из-за слов о маме назвал Хука единственным соперником, которого он не уважает
Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик готовится к бою с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Все время подготовки соперник и его команда стараются много говорить, чтобы вывести украинца из психологического равновесия.

Однако, Дюбуа не был тем соперником, которого Усик не уважает после их боя, сообщил портал The Mirror.

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Александр Усик. Фото: Reuters

Кого Усик не уважает из своих соперников

Усик рассказал, что единственным соперником, которого он не любит, является экс-чемпион Марко Хук. Александр объяснил, что немец оскорбил его мать перед их боем в 2017 году в четвертьфинале World Boxing Super Series.

"Я люблю людей и уважаю соперников, но Хук — плохой человек из-за оскорбительных слов о моей маме", — сказал Усик.

Во время дуэли взглядов в Берлине Хук толкнул Усика и сказал оскорбительные слова в его сторону. Затем украинец доминировал над соперником в ринге и досрочно победил.

Напомним, ранее мы сообщили, как жил Андрей Воронин после завершения карьеры.

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик еще имеет призрачный шанс сыграть в 2026 году.

Усик поможет самой талантливой украинской боксерше провести бой на "Уэмбли".

Бывший игрок киевского "Динамо" находится в розыске полиции.

Александр Усик бокс супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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