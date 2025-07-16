Макогоненко не допустили в кард Усика — где и когда смотреть бой Киры

Кира Макогоненко демонстрирует форму. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Юная украинская спортсменка Кира Макогоненко готовилась к самому яркому дебюту. Бой 17-летней звезды пройдет на глазах у тысяч болельщиков.

Поединок, в котором примет участие Кира, связан с реваншем Дюбуа против Усика, сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинка должна была провести свой первый профессиональный бой в Лондоне 16 июля. Но не все пошло по плану. Из-за возрастных ограничений правила британского бокса не позволили Кире выйти на официальный поединок.

Кира Макогоненко (слева) за несколько дней до боя. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Когда состоится бой Макогоненко

Организаторы вечера бокса хотели поставить бой украинки сразу перед выходом на ринг Даниила Лапина и главной дуэлью вечера между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Однако British Boxing Control отказал в допуске к профессиональному дебюту, ведь по их правилам это возможно только с 18 лет.

Кира Макогоненко со своей командой. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Поединок все же пройдет, но в статусе выставочного. Формально результат не попадет в официальный рекорд, но сам бой будет полноценным и состоится перед зрителями в рамках открытой тренировки 16 июля.

Имя соперницы и формат поединка пока держатся в секрете. Известно лишь, что обе спортсменки успешно прошли процедуру взвешивания 15 июля и бой состоится, как запланировано. Открытая тренировка, в рамках которой выступит Кира, начнется 16 июля в 18:00 по киевскому времени.

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