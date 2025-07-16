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Головна Спорт Усик допоможе Макогоненко провести найважливіший бій у її кар'єрі

Усик допоможе Макогоненко провести найважливіший бій у її кар'єрі

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 15:39
Макогоненко не допустили в кард Усика — де і коли дивитися бій Кіри
Кіра Макогоненко демонструє форму. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Юна українська спортсменка Кіра Макогоненко готувалася до найяскравішого дебюту. Бій 17-річної зірки пройде на очах у тисяч уболівальників.

Поєдинок, у якому візьме участь Кіра, пов'язаний із реваншем Дюбуа проти Усика, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українка мала провести свій перший професійний бій у Лондоні 16 липня. Але не все пішло за планом. Через вікові обмеження правила британського боксу не дозволили Кірі вийти на офіційний поєдинок.

Кира Макогоненко
Кіра Макогоненко (ліворуч) за декілька днів до бою. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Коли відбудеться бій Макогоненко

Організатори вечора боксу хотіли поставити бій українки одразу перед виходом на ринг Данила Лапіна та головною дуеллю вечора між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Проте British Boxing Control відмовив у допуску до професійного дебюту, адже за їхніми правилами це можливо тільки з 18 років.

Кира Макогоненко
Кіра Макогоненко зі своєю командою. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Поєдинок все ж відбудеться, але в статусі виставкового. Формально результат не потрапить до офіційного рекорду, але сам бій буде повноцінним та запланований перед глядачами в рамках відкритого тренування 16 липня.

Ім'я суперниці та формат поєдинку поки що тримаються в секреті. Відомо лише, що обидві спортсменки успішно пройшли процедуру зважування 15 липня, і бій відбудеться, як заплановано. Відкрите тренування, в рамках якого виступить Кіра, розпочнеться 16 липня о 18:00 за київським часом.

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спорт Олександр Усик бокс Кіра Макогоненко Бій Усик — Дюбуа
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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