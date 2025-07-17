Усик заговорил о завершении карьеры после боя с Дюбуа

Александр Усик за несколько суток до боя. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Украинский чемпион Александр Усик откровенно рассказал о том, почему мысль о завершении карьеры уже давно не кажется ему неприемлемой.

За несколько дней до масштабного боя с Даниэлем Дюбуа в Лондоне украинский спортсмен в интервью YouTube-каналу Фрэнка Уоррена признался, что все чаще думает не о соперниках, а о семье.

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Александр Усик признался, что теперь для него на первом месте стоят не титулы и рекорды, а родные: двое сыновей, дочери, жена. Спортсмен с грустью отметил, что долгие месяцы тренировок забирают у него не только силы, но и драгоценное время рядом с детьми.

"Иногда я бываю дома всего четыре с половиной месяца в году", — заявил боксер.

Александр Усик во время тренировки перед реваншем. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Конец карьеры Усика уже близок

Подготовка к каждому бою отнимает полгода жизни. Остальные месяцы он старается быть рядом с семьей, но этого недостаточно. Именно поэтому Усик все больше склоняется к тому, чтобы поставить точку красиво. Останавливаться он не спешит, но приоритеты меняются.

Уже 19 июля на легендарном "Уэмбли" Усик в третий раз выйдет на ринг против Дюбуа. В предыдущих боях он побеждал британца по очкам: сначала раздельным решением судей, затем единогласным. Этот бой может стать последней главой великой истории.

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