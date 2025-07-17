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Головна Спорт Усик приміряв костюм відомого історичного героя — хто ним став

Усик приміряв костюм відомого історичного героя — хто ним став

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 17:03
Усик приміряв образ Гетьмана України та знову виграв битву поглядів
Новий образ Олександра Усика. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

На пресконференції перед головним боєм року Олександр Усик знову опинився в центрі уваги. Український боксер знову приміряв символічний образ.

Усик вийшов на зустріч із пресою в образі українського гетьмана Павла Скоропадського, повідомляє "Трибуна".

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Гетьман Павло Скоропадський — фігура неоднозначна, але точно не випадкова. Він керував Українською державою 1918 року та залишився в історії як людина, що намагалася втримати державність у хаосі Першої Світової війни. Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик не пояснив свій вибір безпосередньо, але посил був зрозумілий: за ним виявилися історична глибина та відповідальність за майбутній результат.

Павел Скоропадский
Гетьман Павло Скоропадський. Фото: "Трибуна"

Що сказали Усик та Дюбуа

Пресконференція пройшла в напруженій, але шанобливій атмосфері. Британець Даніель Дюбуа виглядав зібраним, але не приховував здивування. Усик же був спокійний і зосереджений, не втрачаючи харизми. Він говорив не стільки про суперника, скільки про свою готовність бути справжнім українцем — у кожному бою, у кожному жесті.

"Ви вважаєте мене старим? Я не старий, мені всього 38 років. Це не вік старої людини. Побачимося на рингу. Не женіть коней", — заявив Усик.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа
Дюбую знову програв битву поглядів. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Даніеля Дюбуа образили слова менеджера українського боксера Егіса Клімаса про те, що стиль британця, як і він сам, не змінилися після першої зустрічі з Олександром Усиком. У підсумку і сам Дюбуа, і його команда присвятили свій час на пресконференції спростуванню заяви Клімаса. Не відомо, чи вірить у ці слова сам Даніель, але на "битві поглядів" він знову відвернувся першим.

Александр Усик
Олександр Усик реагує на запитання. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Бій за абсолют між 38-річним Усиком та 27-річним Дюбуа відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Це буде їхня друга зустріч: у серпні 2023 року українець нокаутував британця в 9-му раунді на арені у Вроцлаві.

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спорт Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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