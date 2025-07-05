Известного агента суперзвезд футбола будут судить за немыслимые преступления

Джонатан Барнетт (слева) и покойный агент Мино Райола. Фото: instagram.com/jonathanbarnett_/

Бывший английский футбольный агент Джонатан Барнетт, известный по сотрудничеству с такими звездами, как Гарет Бэйл и Джек Грилиш, оказался в центре громкого скандала. В США против него подан гражданский иск, в котором фигурируют обвинения в жестоком обращении с женщиной в период с 2017 по 2023 год.

Детали этого громкого скандала тщательно разбирает европейская пресса, сообщает The Guardian.

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По информации правоохранительных органов, Джонатан Барнетт вывез пострадавшую из Австралии в Великобританию в 2017 году и удерживал там как "сексуальную рабыню" в течение шести лет. При этом делались систематические попытки финансового и психологического контроля, а сама женщина утверждает, что подвергалась избиениям, угрозам, а также была лишена пищи и воды.

Барнетт на презентации Камавинги в "Реале". Фото: instagram.com/jonathanbarnett_/

В чем еще обвиняют Барнетта

Иск содержит тяжелые обвинения — более 39 случаев изнасилования, пытки и торговли людьми. В документах также упоминается, что Барнетт требовал от женщины обращаться к нему как "мой господин", что указывает на крайне унизительную форму психологического давления.

Компанию Creative Artists Agency (CAA), где Барнетт занимал руководящие посты до 2024 года, также привлекают к ответственности. В исковом заявлении говорится, что CAA и ее сотрудники знали или должны были знать о фактах злоупотребления, но не предприняли действий, чтобы остановить ситуацию.

Барнетт и его представители категорически отвергают обвинения, называя их ложными. Он собирается активно защищаться в суде, рассчитывая добиться полного оправдания. Вашингтонский суд рано или поздно определит судьбу одного из самых влиятельных агентов современного футбола.

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