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Главная Спорт Бывшего агента звезд АПЛ обвиняют в насилии и рабстве

Бывшего агента звезд АПЛ обвиняют в насилии и рабстве

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Дата публикации 5 июля 2025 19:12
Известного агента суперзвезд футбола будут судить за немыслимые преступления
Джонатан Барнетт (слева) и покойный агент Мино Райола. Фото: instagram.com/jonathanbarnett_/

Бывший английский футбольный агент Джонатан Барнетт, известный по сотрудничеству с такими звездами, как Гарет Бэйл и Джек Грилиш, оказался в центре громкого скандала. В США против него подан гражданский иск, в котором фигурируют обвинения в жестоком обращении с женщиной в период с 2017 по 2023 год. 

Детали этого громкого скандала тщательно разбирает европейская пресса, сообщает The Guardian

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По информации правоохранительных органов, Джонатан Барнетт вывез пострадавшую из Австралии в Великобританию в 2017 году и удерживал там как "сексуальную рабыню" в течение шести лет. При этом делались систематические попытки финансового и психологического контроля, а сама женщина утверждает, что подвергалась избиениям, угрозам, а также была лишена пищи и воды. 

Джонатан Барнетт
Барнетт на презентации Камавинги в "Реале". Фото: instagram.com/jonathanbarnett_/

В чем еще обвиняют Барнетта

Иск содержит тяжелые обвинения — более 39 случаев изнасилования, пытки и торговли людьми. В документах также упоминается, что Барнетт требовал от женщины обращаться к нему как "мой господин", что указывает на крайне унизительную форму психологического давления.

Компанию Creative Artists Agency (CAA), где Барнетт занимал руководящие посты до 2024 года, также привлекают к ответственности. В исковом заявлении говорится, что CAA и ее сотрудники знали или должны были знать о фактах злоупотребления, но не предприняли действий, чтобы остановить ситуацию.

Барнетт и его представители категорически отвергают обвинения, называя их ложными. Он собирается активно защищаться в суде, рассчитывая добиться полного оправдания. Вашингтонский суд рано или поздно определит судьбу одного из самых влиятельных агентов современного футбола. 

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скандал спорт футбол АПЛ Эдуардо Камавинга
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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